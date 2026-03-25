Archeologové v Maastrichtu objevili kostru, která může patřit d'Artagnanovi

Autor: ,
  15:30aktualizováno  15:30
Kostra nalezená při opravách kostela v Maastrichtu může patřit slavnému francouzskému mušketýrovi d’Artagnanovi, informovala ve středu místní média. Šlechtic, který se stal předobrazem pro román Tři mušketýři spisovatele Alexandra Dumase staršího, zemřel v nizozemském městě před více než 350 lety.
Fancouzská literární klasika a Gérard Depardieu jako jeden ze tří mušketýrů v...

Fancouzská literární klasika a Gérard Depardieu jako jeden ze tří mušketýrů v historickém akčním filmu Muž se železnou maskou. Zleva: Gabriel Byrne (d‘Artagnan), Leonardo DiCaprio (je trochu k nepoznání – král mu dal hlavu zakovat do železa), John Malkovich (Athos), Gérard Depardieu (Porthos) a Jeremy Irons (Aramis). | foto: Profimedia.cz

Takto si Charlese de Batz de Castelmore d'Artagnan představovala kresba v...
Château de Castelmore u Lupiacu, kde d’Artagnan vyrůstal.
Měl čtvrtinu černošské krve. Alexandre Dumas kvůli svému původu snášel ústrky...
Snímek z dokumentu Zapomenuté duely hraběte d’Artagnana
10 fotografií

Kostru objevili v hlavní lodi moderního kostela, jehož počátky sahají přinejmenším do 13. století. Stavba procházela rekonstrukcí, protože se v ní v únoru propadla část podlahy.

Podle jáhna Jose Valkeho, který byl přítomen při prvních vykopávkách, jsou důkazy o tom, že kostra patří d’Artagnanovi, poměrně přesvědčivé. U kostry ležela kulka, přesně jak popisovaly historické záznamy, a v hrobě se nacházela také francouzská mince ze 17. století.

„Umístění hrobu navíc naznačuje, že to je významná osoba. Kostra se nacházela na místě, kde stál oltář, a v té době byly pod oltářem pohřbívány pouze královské nebo jiné významné osobnosti,“ doplnil Valke v rozhovoru s místním serverem L1 nieuws.

Bezprostředně po nálezu kostry kontaktoval Wima Dijkmana, archeologa, který po d’Artagnanových ostatcích pátrá už 28 let. „Jsem vědec, a tak jsem stále velmi opatrný. Ale mám velká očekávání,“ uvedl Dijkman.

Kostru vědci převezli do archeologického ústavu ve městě Deventer na východě země. V polovině března z ní byl odebrán vzorek DNA, který v současné době analyzuje laboratoř v Mnichově. Vzorky své genetické informace laboratoři poskytli potomci d’Artagnanových sourozenců.

Charles de Batz de Castelmore, hrabě d’Artagnan, sloužil jako mušketýr u francouzských králů Ludvíka XIII. a především Ludvíka XIV. Zemřel při obléhání Maastrichtu v roce 1673, pravděpodobně byl zastřelen mušketou. Místo jeho posledního odpočinku dodnes zůstává záhadou.

Příběhy o životě gaskoňského mušketýra inspirovaly v 19. století Dumase k napsání slavného románu. Díky němu je jméno d’Artagnan známé po celém světě. Tři mušketýři se dočkali také četných filmových zpracování.

Vstoupit do diskuse

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.