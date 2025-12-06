Harpviken uvedl, že byl v pátek v kontaktu s Machadovou a ona potvrdila, že se ceremonie v Oslu zúčastní. „Vzhledem k bezpečnostní situaci nemůžeme sdělit více informací o datu ani o tom, jakým způsobem dorazí,“ dodal.
Venezuelský prokurátor Tarek William Saab agentuře AFP minulý měsíc řekl, že pokud Machadová do Osla pojede, bude označena za osobu na útěku. Při návratu do země by tak mohla čelit zatčení, zákazu vstupu nebo i horším trestům
Osmapadesátileté Machadové Nobelův výbor cenu udělil za neúnavné prosazování demokratických práv venezuelského lidu a boj za spravedlivý a mírový přechod od diktatury k demokracii.
Lídryně venezuelské opozice dlouhodobě bojuje proti tamnímu autoritářskému režimu prezidenta Nicoláse Madura a v roce 2019 uvedla, že ho lze svrhnout jedině zahraniční intervencí. Je příznivkyní amerického prezidenta Donalda Trumpa a uvítala by posílení vojenské přítomnosti USA v regionu. Od srpna 2024 se skrývá.
V nedávném rozhovoru s norským rozhlasem NRK Machadová řekla, že byla v zemi obviněna ze všech možných zločinů včetně terorismu. „Režim dal jasně najevo, co má v úmyslu. Maduro řekl, že mě zabijí, pokud mě chytí,“ uvedla.
Administrativa prezidenta Trumpa v poslední době stupňuje tlak na Madura ve snaze přimět ho, aby se vzdal úřadu. Napětí mezi Spojenými státy a Venezuelou výrazně roste od srpna, kdy Pentagon zahájil v Karibiku rozsáhlou námořní operaci.
Washington viní Madura z narkoterorismu a spiknutí s cílem dovážet kokain do USA a neuznává Madurův prezidentský mandát kvůli nedemokratickým volbám, jejichž průběh kritizuje i venezuelská opozice v čele s Machadovou. Výsledek loňských prezidentských voleb podle opozice vláda zfalšovala, aby autoritářského Madura udržela u moci.