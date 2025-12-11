„Samozřejmě, že se vrátím,“ řekla Machadová britské stanici BBC. „Budu tam, kde budu nejvíce potřebná. Ještě nedávno jsme si myslela, že to místo je Venezuela, dnes věřím, že v zájmu naší věci je to Oslo,“ dodala.
Z balkónu hotelu Grand mávala Machadová desítkám svých jásajících příznivců, které se před budovou shromáždily a pokřikovaly „libertad“ (svoboda). Společně zazpívali i venezuelskou hymnu, zachycuje video na stránkách BBC. Ve stejné budově se s ní měla konat v úterý tisková konference, která ale byla bez udání důvodů zrušena. Nová tisková konference s venezuelskou političkou je naplánovaná na čtvrtek v 08:15 SEČ.
Při oznámení jména letošní laureátky Nobelův výbor 10. října uvedl, že Machadová prestižní ocenění dostane za svůj boj o demokratickou transformaci ve své jihoamerické vlasti. Machadovou označil za ženu, která „udržuje plamen demokracie uprostřed sílící temnoty“.
Machadové úřady v červenci 2024 zakázaly kandidovat na prezidentku Venezuely. O několik dní později se začala skrývat. Naposledy veřejně vystoupila 9. ledna v Caracasu na demonstraci proti inauguraci levicového autoritářského prezidenta Nicoláse Madura na jeho třetí funkční období, které získal za sporných okolností.