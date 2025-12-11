Machadová se po skoro roce objevila na veřejnosti. Svoboda, jásali její příznivci

  7:09aktualizováno  7:09
Venezuelská opoziční lídryně María Corina Machadová se ve čtvrtek časně ráno po 11 měsících objevila na veřejnosti a pozdravila své příznivce. Stalo se tak v Oslu, kde za ní její dcera ve středu převzala Nobelovu cenu za mír. Machadová uvedla, že se do Venezuely „určitě vrátí“ a že si je vědoma rizik, které její cesta do Norska obnáší.
Venezuelská opoziční lídryně María Corina Machadová se v Oslu po 11 měsících objevila na veřejnosti a pozdravila své příznivce. (11. prosince 2025) | foto: Reuters

Nobelovu cenu míru za svou matku Mariu Corina Machadovou v Oslu převzala její...
„Samozřejmě, že se vrátím,“ řekla Machadová britské stanici BBC. „Budu tam, kde budu nejvíce potřebná. Ještě nedávno jsme si myslela, že to místo je Venezuela, dnes věřím, že v zájmu naší věci je to Oslo,“ dodala.

Z balkónu hotelu Grand mávala Machadová desítkám svých jásajících příznivců, které se před budovou shromáždily a pokřikovaly „libertad“ (svoboda). Společně zazpívali i venezuelskou hymnu, zachycuje video na stránkách BBC. Ve stejné budově se s ní měla konat v úterý tisková konference, která ale byla bez udání důvodů zrušena. Nová tisková konference s venezuelskou političkou je naplánovaná na čtvrtek v 08:15 SEČ.

Při oznámení jména letošní laureátky Nobelův výbor 10. října uvedl, že Machadová prestižní ocenění dostane za svůj boj o demokratickou transformaci ve své jihoamerické vlasti. Machadovou označil za ženu, která „udržuje plamen demokracie uprostřed sílící temnoty“.

Machadové úřady v červenci 2024 zakázaly kandidovat na prezidentku Venezuely. O několik dní později se začala skrývat. Naposledy veřejně vystoupila 9. ledna v Caracasu na demonstraci proti inauguraci levicového autoritářského prezidenta Nicoláse Madura na jeho třetí funkční období, které získal za sporných okolností.

