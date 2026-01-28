Bomba první kategorie, džin je venku, píší na Slovensku o Macinkových zprávách

  9:37aktualizováno  9:37
Aféra kolem textových zpráv českého ministra zahraničí Petra Macinky a jejich zveřejnění prezidentem Petrem Pavlem podstatně ovlivní českou politiku, píše slovenský list Sme. Deník aféru označil za „bombu první kategorie“.
Pavel označil za pokus o vydírání zprávy, které mu Macinka doručil prostřednictvím jeho poradce Petra Koláře; Macinkovi v komunikaci šlo o jmenování čestného prezidenta Motoristů Filipa Turka ministrem životního prostředí, které hlava státu odmítá.

„Ať si o jednání jednoho či druhého z dvou Petrů myslíme cokoliv, klíčové tu je, že džin z lahve je venku a aféra bude mít podstatný vliv na vývoj české politiky,“ uvedlo Sme.

Jako jednu ze dvou možností dalšího vývoje vidí list odchod Macinky z funkce, což by podle něj mělo pro vládu premiéra Andreje Babiše silný destabilizační potenciál. Deník dodal, že ve druhém případě Babiš Macinku podrží, což bude vést k semknutí vládní koalice a k „překročení rubikonu politicky přípustného“.

Sme v souvislosti s Macinkovými zprávami psal o vyděračském obsahu a jejich zveřejnění hlavou státu označil za „bombu první kategorie“. Dodal, že povaha Macinkových zpráv přinejmenším naznačuje ochotu vést s Pavlem zápas, který překročí hranice politického obchodu.

