Nedodání L-159 je pomsta prezidentovi, píší Ukrajinci o sporu Pavla s Macinkou

Autor: ,
  19:15aktualizováno  19:15
Odmítnutí české vlády poskytnout bojové letouny L-159 Kyjevu bylo pomstou prezidentu Petru Pavlovi za jeho neústupnost v otázce jmenování Filipa Turka českým ministrem životního prostředí, uvádí ukrajinská média. Kauzy zpráv českého mistra zahraničí Petra Macinky určených prezidentovi si všímají i média na Slovensku a v Polsku.
Tisková konference prezidenta Petra Pavla ke komunikaci od místopředsedy vlády...

Tisková konference prezidenta Petra Pavla ke komunikaci od místopředsedy vlády Petra Macinky. (27. ledna 2026) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Český ministr zahraničí v SMS zprávách adresovaných poradci hlavy státu Petru Kolářovi mimo jiné uvádí, že prezident může získat klid, když bude Turek na ministerstvu životního prostředí. K otázce možné dodávky letounů L-159 Macinka napsal, že jediný důvod, proč Ukrajinci letouny nedostanou, bylo Pavlovo „neuvážené“ prohlášení do médií v této věci.

Možnost dodávky letounů pro účely sestřelování ruských dronů zmínil Pavel během své nedávné návštěvy Ukrajiny. Později potvrdil, že měl na mysli české armádní letouny L-159. Macinka prezidentovo prohlášení kritizoval a vláda premiéra Andreje Babiše poté oznámila, že prodej letadel možný není, neboť je česká armáda potřebuje.

„Macinka naznačil, že odpor vlády proti předání lehkých bitevních letounů L-159 Ukrajině souvisí s neústupností prezidenta Petra Pavla,“ píše Jevropejska pravda v článku s titulkem „Odmítnutí Česka předat Ukrajině letadla bylo pomstou prezidentovi“.

Kauzy si všímají i další ukrajinská média jako agentura Ukrinform či server Censor.net, který rovněž píše o „mstě“ v souvislosti s letouny L-159 pro Ukrajinu.

Slováci píší o šoku, Poláci o skandálu

O textových zprávách ministra zahraničí Macinky a reakci prezidenta Pavla i slovenská média. Portál Aktuality.sk píše o bezprecedentním skandálu. Podle listu Sme jde o dosud nejvážnější konflikt mezi prezidentem a vládou Andreje Babiše. Deník Pravda o kauze zase psal na úvodní stránce svého webu pod titulkem „Šok z Pražského hradu: Pavel obvinil českého ministra zahraničí z vydírání. Prezident zveřejnil zprávy“. Podobnou formulaci zvolil i list Nový čas.

„Skandál v Česku. Prezident obvinil ministra z vydírání,“ uvedl ke kauze polský server onet.pl. O „vydíraném prezidentovi“ píše v souvislosti s kauzou web polské veřejnoprávní stanice TVP.

Server Euractiv, který se zaměřuje na dění v Evropské unii, připomněl, že zveřejnění Macinkových zpráv přichází krátce před plánovanými schůzkami šéfa české diplomacie v Bruselu a před jeho první účastí na zasedání unijních ministrů zahraničních věcí, kde by se měl setkat s generálním tajemníkem NATO Markem Ruttem a šéfkou zahraniční politiky EU Kajou Kallasovou.

