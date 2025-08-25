Nedostatečně potíráte antisemitismus, vyčetl americký velvyslanec Macronovi

Kushner v dopise vyjadřuje „své hluboké znepokojení z prudkého nárůstu antisemitismu ve Francii a z nedostatečné aktivity při jeho potírání ze strany vlády“. Kushner, který je otcem manžele jedné z Trumpových dcer, mimo jiné tvrdí, že antisionismus, tedy odmítání Státu Izrael, se rovná antisemitismu, tedy nenávisti vůči Židům.
Kushner podobně jako izraelský premiér Benjamin Netanjahu dává nárůst antisemitských činů do souvislosti se záměrem Francie uznat palestinský stát a blíže neurčenými „prohlášeními, které pomlouvají Izrael“. Podle něj tyto činy „povzbuzují extremisty, rozdmýchávají násilí a ohrožují židovstvo ve Francii“.
Izraelský premiér tento týden Macronovi rovněž vytkl, že francouzské úřady nechrání dostatečně Židy před nenávistnými činy. Podle něj antisemitismus roste kvůli záměru uznat Stát Palestina v září, Macronova kancelář uvedla, že Netanjahuova analýza je chybná a že Francie Židy chrání.
Tvrzení Netanjahua a Kushnera o nárůstu antisemitských činů po červencovém oznámení, že Francie uzná palestinský stát, nepotvrzují žádné oficiální policejní statistiky. Ty posledně zveřejněné pokrývaly totiž období od ledna do konce května a ukazovaly meziroční pokles této trestné činnosti o čtvrtinu. Částečně se tak korigoval výrazný nárůst antisemitských činů mezi lety 2023 a 2024.