Notre-Dame se zřejmě vrátí do původní podoby. Macron je pro, původně přitom podpořil návrhy modernizace

Paříž Francouzský prezident Emmanuel Macron chce, aby pařížská katedrála Notre-Dame měla po rekonstrukci stejnou podobu, jakou měla před ničivým požárem z loňského dubna. Šéf Elysejského paláce to ve čtvrtek řekl po setkání s grémiem pro obnovu chrámu, informovala agentura AFP. Původně se přitom uvažovalo o vypsání mezinárodní architektonické soutěže na novou podobu ikonické památky.

Podle Elysejského paláce Macron „nabyl přesvědčení“, že nejlepší bude vytvořit věrnou kopii střechy, krovu a špičaté věžičky, které zničil požár z 15. dubna 2019.



Debaty se vedly v posledním roce především o podobě věžičky, takzvaného sanktusníku, kterou vytvořil v 19. století architekt Eugéne Viollet-Le-Duc. Francouzská vláda tehdejšího premiéra Édouarda Philippea krátce po požáru uvedla, že hodlá vypsat mezinárodní architektonickou soutěž na obnovu katedrály. Zastáncem moderního ztvárnění byl přitom původně též Macron sám. Hovořil o „soudobém architektonickém gestu“.

Řada průzkumů veřejného mínění nicméně ukazovala, že většina Francouzů chce, aby chrám po rekonstrukci vypadala přesně tak jako před požárem. O co možná nejpřesnější obnovu katedrály se dlouhodobě zasazoval i hlavní architekt pověřený rekonstrukcí Philippe Villeneuve.

Už ve středu list Le Figaro napsal, že je prakticky jisté, že bude katedrála Notre-Dame zrekonstruována do původní podoby. Pokud by totiž vláda trvala na vypsání architektonické soutěže, musela by odložit termín dokončení oprav. Prezident Macron přitom opakovaně slíbil, že bude rekonstrukce chrámu hotová do pěti let, tedy do roku 2024.

Elysejský palác ve čtvrtek potvrdil, že Macron nechce, aby se kvůli novému ztvárnění dokončení oprav zpozdilo.

Požár katedrály Notre-Dame zřejmě způsobil elektrický zkrat nebo špatně uhašený cigaretový nedopalek. Podle vyšetřovatelů chrám nikdo nezapálil úmyslně. Po zdržení způsobeném mimo jiné pandemií covidu-19 začali na počátku června dělníci rozebírat lešení, které bylo na katedrále už před požárem a oheň jej značně poškodil. Tyto práce by měly být hotovy nejpozději na konci září. Až poté, co bude pryč lešení, bude moci začít vlastní rekonstrukce.