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Chce nás svrhnout ultralevice, řekl Macron. Francie zakáže „nelegitimní“ protesty

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  13:13aktualizováno  13:13
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Demonstrace ve francouzském Lille (20. října 2026)

Demonstrace ve francouzském Lille (20. října 2026) | foto: Profimedia.cz

Francouzský prezident Emmanuel Macron se členy vlády projednával vlnu protestů,...
Žáci střední školy Montebello v Lille zablokovali svou školu a požadovali více...
Demonstrace ve francouzském Lille (20. října 2026)
Demonstrace ve francouzském Lille (20. října 2026)
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Za sobotními nepokoji stály rozvratné ultralevicové skupiny, které plánovaly svrhnout republiku. Po schůzce zástupců vlády a tajných služeb to prohlásil francouzský prezident Emmanuel Macron. Francie v příštích dnech zakáže „nelegitimní“ protesty, oznámil také prezident.

Demonstracím organizovaných skupin, jako jsou odbory, budou podle Macrona nabídnuty alternativní cesty pro protestní průvody, aby byly ochráněny živnosti.

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