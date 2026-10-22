Chce nás svrhnout ultralevice, řekl Macron. Francie zakáže „nelegitimní“ protesty

Demonstracím organizovaných skupin, jako jsou odbory, budou podle Macrona nabídnuty alternativní cesty pro protestní průvody, aby byly ochráněny živnosti.
Připravujeme další podrobnosti...
Demonstracím organizovaných skupin, jako jsou odbory, budou podle Macrona nabídnuty alternativní cesty pro protestní průvody, aby byly ochráněny živnosti.
Připravujeme další podrobnosti...
Léto a prázdniny jsou v plném proudu, což pro nás maminky znamená jediné – vymyslet atraktivní program pro děti a přežít dlouhé cesty autem nebo...