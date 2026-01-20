Nepřijatelné, pustil se Macron v Davosu do Trumpa. Mluvit tam s ním nechce

  15:23aktualizováno  15:23
Francouzský prezident Emmanuel Macron kritizoval imperiální ambice některých vůdců a odsoudil kroky současné americké vlády, které vnímá jako snahu oslabit a podřídit si Evropu. Macron to prohlásil ve švýcarském Davosu na výročním zasedání Světového ekonomického fóra (WEF), kde hovořil také o tom, že se svět přesouvá do éry roztříštěnosti bez pravidel. Uvedl, že nemá v plánu s Trumpem v Davosu mluvit.
Emmanuel Macron na výročním zasedání Světového ekonomického fóra v Davosu (20. ledna 2026) | foto: AP

Donald Trump (19. ledna 2026)
„Multilateralismus je oslabován mocnostmi, které ho blokují a snaží se od něj odvrátit,“ řekl Macron.

V kritickém projevu k dění ve světě uvedl, že pravidla jsou pošlapávána a že se zdá, že jediným zákonem se stává právo silnějšího. Za nepřijatelnou pak označil snahu Spojených států, které podle něj požadují co největší ústupky a otevřeně se snaží Evropu oslabit a podřídit.

Americký prezident Donald Trump v posledních dnech vystupňoval nátlak na Dánsko, od kterého požaduje prodat Grónsko, poloautonomní součást Dánského království.

Trump se také rozhodl uvalit dodatečná desetiprocentní cla na Dánsko a dalších sedm evropských zemí, které se postavily za Kodaň odmítající americký požadavek.

Řešením současných problémů ve světě je podle Macrona větší spolupráce a vybudování evropské ekonomické suverenity. Evropa je možná pomalá, ale předvídatelná a vládne v ní právní řád, poznamenal francouzský prezident.

