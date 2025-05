Záběry, které v neděli večer natočila americká agentura AP na hanojském letišti, ukazují otevírající se dveře prezidentského letadla a siluetu Emmanuela Macrona chystajícího se k výstupu.

V tu chvíli se objevuje paže jeho manželky, která se prudce přibližuje k prezidentově tváři a naráží do ní.

Hlava státu na záběrech vypadá zprvu překvapeně, ale rychle se otáčí, mává novinářům a nedává na sobě nic znát. Prezidentský pár poté vstupuje na schodiště vedoucí na ranvej. Emmanuel Macron nabízí své ženě rámě, jak je jeho zvykem, ale ta se ho nechopí a sestupuje u opačného zábradlí lávky.

„Šlo o pouhé dovádění a vtípky mezi mnou a mojí ženou. Lidi to zbytečně nafoukli a udělali z toho celosvětovou katastrofu,“ upřesnil později Macron.

Před prezidentovým vyjádřením uvedl nejmenovaný zdroj z Macronova okolí, že šlo o vzájemné pošťuchování, kterým se manželé chtěli uvolnit před nastávající cestou po jihovýchodní Asii. „Dělali to oba dva. To stačilo k tomu, aby to posloužilo jako voda na mlýn konspiračním teoretikům,“ dodal podle webu Libération zdroj.

Video se začalo šířit na proruských sítích jako Russia Today, které tím chtěly vyvolat negativní komentáře, dodal Libération.

V Hanoji francouzský prezident zahájil týdenní cestu po jihovýchodní Asii. Navštíví také Indonésii a Singapur.