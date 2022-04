„Váš program nemá ani hlavu, ani patu.“ Macron se rozhodl působit arogantně a vyplatilo se mu to

Francouzský prezident ve středu zariskoval. Při jediné televizní debatě před nedělními prezidentskými volbami se podle deníku Le Monde rozhodl působit arogantně, aby zbořil program představovaný jeho protikandidátkou z krajní pravice Marine Le Penovou. A útočil ostře hned od začátku.

„Přestaňte spojovat nesouvisející věci. Ajajaj.“ „Váš program nemá ani hlavu, ani patu.“ „Jste klimatoskeptička.“ „Žijete jen ze strachu a pocitu rozhořčení.“ „Když mluvíte s vaším bankéřem, tak mluvíte s Ruskem.“ Výpady prezidenta nebraly během tří hodin debaty konce. Oba kandidáti se střetli ohledně postojů k Evropské unii, migraci, ekologii, imigraci, bezpečnosti či islamismu.

„Ona mu předhazovala problémy, on jí vyvracel její nápady. Debata se rychle zvrhla ve prospěch prezidenta,“ napsal deník Le Figaro. „V porovnáním se stejným duelem, který se odehrál v roce 2017, byla ale kandidátka na prezidenta v mnohem lepší formě.“

Sázka na klidný dojem

Marine Le Penová již sama před prezidentskou debatou říkala, že před pěti lety udělala chybu. „Měla jsem dvě možnosti. Buď ukázat, co je Macron zač, nebo kdo je Marine Le Penová. A špatně jsem si zvolila, že budu mluvit o něm,“ uvedla pro server Le Echos. A jako by se letos rozhodla pro pravý opak. „Cílem Le Penové bylo působit kompetentním a klidným dojmem. A sázka na to jí vyšla, ačkoliv se zamotala v některých číslech,“ míní komentátorka deníku Paris Match Mariana Grepinetová. Prezident podle ní působil příliš „profesorsky“.

„Nemohu říct, že by Macron vyhrál, ale rozhodně to byla hra na jeho hřišti,“ dodala. Kandidátka krajní pravice působila „sympaticky“ i podle komentátora deníku Le Journal du Dimanche Jérôma Béglého. Macron podle něj zvítězil v rétorickém klání, ale Marine Le Penová získala výhodu v tom, že se s ní diváci mohli mnohem lépe identifikovat.

Komentátor také upozornil na fakt, že navzdory očekávání to byla spíše Marine Le Penová, kdo se musel v debatě bránit. „Macron měl obhajovat, co dokázal či nedokázal během svého pětiletého mandátu. Ale nakonec to byl on, kdo útočil na Le Penovou,“ míní Béglé. Šéf Elysejského paláce totiž kandidátce krajní pravice opakovaně předhazoval, že má vazby na Rusko či že otočila o 180 stupňů v názorech na Ukrajinu, Evropskou unii či klimatickou změnu. „Navíc nevysvětlujete nijak, jak byste své změny chtěla udělat,“ útočil Macron. Podle deníku Le Monde se pak prezident choval jako „agresivní boxer“.

Prezident uspěl i u diváků

Názor komentátorů, že měl v debatě prezident převahu, potvrdil i rychlý průzkum mezi třemi tisíci Francouzi od společnosti Elabe. Podle sondáže si 59 procent diváků myslelo, že Macron byl mnohem přesvědčivější, zatímco jen 39 procent z nich vnímalo jako lepší Le Penovou. Dvě procenta z dotazovaných nakonec zůstala bez názoru.

„Zdálo se, že prezident získal díky tomu, že se dobře orientoval v tématech, které by měla řešit budoucí hlava státu. Na otázku, který z kandidátů má kvality, jež má splňovat prezident, 53 procent dotázaných vnímalo Emmanuela Macrona jako důvěryhodnějšího oproti 28 procentům pro Marine Le Penovou,“ uvádí televize BFMTV, pro kterou byla sondáž provedena.

Kandidátka krajní pravice však získala převahu ve dvou důležitých otázkách. Za prvé: který z kandidátů dokáže věci opravdu změnit. Zde získala Marine Le Penová na svou stranu 51 procent dotázaných, zatímco u Macrona bylo o jeho schopnostech přesvědčeno jen 29 procent lidí. Druhé vítězství zaznamenala Le Penová u dotazu: „Kdo je blíže mým problémům?“ Získala na svou stranu 37 procent respondentů, prezident jen 34.

Podle komentátorů i podle výsledků sondáží však samotná debata příliš nenarušila status quo mezi voliči. Každý z kandidátů dokázal velice dobře utvrdit svůj elektorát v tom, komu mají dát hlas. Lidé, kteří byli rozhodnuti hlasovat v neděli pro Emmanuela Macrona, byli z 97 procent přesvědčeni o tom, že byl v duelu schopnější, 85 procent voličů Le Penové pak vnímalo ji jako lepší.

Oba dva kandidáti se v posledních dnech před prezidentským kláním snažili získat na svou stranu voliče krajní levice, kteří v prvním kole voleb dali hlas Jean-Lucovi Mélenchonovi. Podle 61 procent z nich byl v televizním klání úspěšnější současný prezident, o kandidátce krajní pravice si to myslelo 36 procent. Sám Mélenchon během debaty napsal na sociální síť Twitter, že si „země zaslouží něco lepšího“ než finalisty volebního klání.

Podle komentátorů v rozhlasové stanici Europe 1 byl televizní duel „důležitou etapou“ voleb, ale „téměř tříhodinová debata nezmění nic na výsledku nedělního hlasování“. Podle posledního průzkumu společnosti Ipsos by měl ve volbách obhájit svůj mandát prezident Macron se ziskem 56,5 procent hlasů.