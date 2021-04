Macron, Merkelová a Zelenskyj vyzvali ke stažení ruských vojsk z ukrajinských hranic

PAŘÍŽ Prezidenti Francie Emmanuel Macron a Ukrajiny Volodymyr Zelenskyj a německá kancléřka Angela Merkelová po společném jednání vyzvali Rusko, aby stáhlo svá vojska od ukrajinských hranic a z obsazeného ukrajinského poloostrova Krymu.

Ke zmírnění napětí v ukrajinsko-ruských vztazích by podle Zelenského mohlo přispět i jednání mezi prezidenty USA a Ruska Joem Bidenem a Vladimirem Putinem, na těchto jednáním by podle ukrajinské hlavy státu měl být ale přítomen i zástupce jeho země, napsala agentura Reuters. Zelenskyj je připraven také na čtyřstranná jednání o situaci na Ukrajině, kterých by se účastnila také Francie, Německo a Rusko.