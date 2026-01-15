Macron uhranul v projevu francouzské vojáky svým „tygřím“ okem

Autor: ,
  21:31aktualizováno  21:31
Francouzský prezident Emmanuel Macron se na novoročním setkání s vojáky v Istres objevil se zarudlým a nateklým okem. Své zranění přirovnal k filmovému Rockymu a hitu „Eye of the Tiger“. Hovořil také o současných bezpečnostních výzvách, včetně situace na Ukrajině či Grónsku.
Macron navštívil vojenskou základnu v Istres na Jihu Francie (15. ledna 2026)

Macron navštívil vojenskou základnu v Istres na Jihu Francie (15. ledna 2026) | foto: Reuters

Macron navštívil vojenskou základnu v Istres na Jihu Francie (15. ledna 2026)
Sylvester Stallone jako Rocky
Macron navštívil vojenskou základnu v Istres na Jihu Francie (15. ledna 2026)
Sylvester Stallone jako Rocky Balboa ve filmu Rocky (1976)
14 fotografií

Macron o svém očním onemocnění mluvil na vojenské základně v Istres na jihu země. Při venkovní inspekci ozbrojených sil nosil sluneční brýle.

„Přišel jsem vám popřát vše nejlepší do nového roku a omlouvám se za nepěkný vzhled mého oka. Je to jen něco zcela neškodného. Berte to prostě jako neúmyslnou narážku na oko tygra. Pro ty, kteří tuto narážku pochopí, to je znamení odhodlání,“ citoval prezidentova slova web Le Figaro.

Podle Reuters tím zjevně narážel na hit Eye of the Tiger (Oko tygra) americké rockové skupiny Survivor. Ten zazněl ve filmu Rocky III z roku 1982, třetím pokračování známé série o boxeru Rockym Balboovi.

Macron ve svém projevu mluvil o klíčových výzvách pro armádu v tomto roce, a to od zrychleného zbrojení Francie a pokračující podpory Ruskem napadené Ukrajiny až po rozhodnutí vyslat vojáky na Grónsko na podporu Dánska. Největší ostrov světa, který je součástí Dánského království, chce pod americkou správu převzít prezident Donald Trump.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.