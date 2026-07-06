Macron v Damašku podpořil „novou Sýrii“. Chce svobodný a pluralitní stát

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  22:50aktualizováno  22:52
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Francouzského prezidenta Emmanuela Macrona na mezinárodním letišti v Damašku...

Francouzského prezidenta Emmanuela Macrona na mezinárodním letišti v Damašku přivítal syrský ministr zahraničí Asaad Šíbání. (6. července 2026) | foto: Profimedia.cz

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Francouzský prezident Emmanuel Macron v pondělí dorazil do Damašku. Jedná se o první návštěvu hlavy západoevropského státu od uchopení moci v zemi novým islamistickým vedením v prosinci 2024. Podle Elysejského paláce bude Macron během svého pobytu prosazovat vizi svobodné a pluralitní Sýrie, která respektuje všechny složky společnosti.

Prezidenta na letišti přivítal ministr zahraničí Asaad Šíbání.

V úterý Macron odcestuje do Ankary na summit NATO, na němž se podle agentury AP očekává i účast syrského prozatímního prezidenta Ahmada Šary.

Po uvítací schůzce se Šíbáním povečeřel Macron a Šara v jedné z restaurací v historickém centru Damašku a poté se oba vydali do Umajjovské mešity. V areálu mešity navštívili také mauzoleum, kde je podle muslimských a křesťanských tradic uložena sťatá hlava Jana Křtitele, jehož muslimové ctí jako proroka jménem Jahjá.

„Přijel jsem vyjádřit závazek Francie vůči syrskému lidu. Za suverénní Sýrii, sjednocenou ve své rozmanitosti a žijící v míru se svými sousedy,“ napsal Macron na síti X. Francie stejně jako další západní země mimo jiné zdůrazňuje potřebu ochrany práv žen a menšin a demokratizaci „nové Sýrie“.

Agentura AP připomíná, že Paříž podporovala nové syrské vedení i v době, kdy jiné západní státy byly vůči islamistickým povstalcům, kteří svrhli režim Bašára Asada, stále velmi skeptičtí. Macron se s novým prezidentem Šarou setkal v Paříži již loni v květnu.

Posledním francouzským prezidentem, který Sýrii navštívil, byl v roce 2009 Nicolas Sarkozy. Francie přerušila diplomatické vztahy s Damaškem po krvavém zásahu Asadova režimu proti občanským demonstracím a následnému povstání v roce 2011.

Letos v lednu Damašek navštívili předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová a předseda Evropské rady António Costa, v dubnu pak ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

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