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Úřady podcenily přípravu, přiznal Macron. Demisi ministra kvůli násilnostem nepřijal

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  8:28aktualizováno  8:28
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Lidé procházejí kolem rozbitého okna restaurace McDonald’s v Paříži den po...

Lidé procházejí kolem rozbitého okna restaurace McDonald’s v Paříži den po střetech, k nimž došlo během celostátního dne demonstrací proti vysokým životním nákladům a rostoucím cenám pohonných hmot. (18. října 2026) | foto: Reuters

Francouzský ministr vnitra Laurent Nuňez (13. října 2026)
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Francouzský ministr vnitra Laurent Nuňez podal demisi kvůli víkendovým násilnostem v ulicích měst. Prezident Emmanuel Macron ji nepřijal, uznal však, že úřady podcenily přípravu, a vyzval ministra k přijetí nových opatření proti násilníkům, uvedl podle agentury AFP Elysejský palác.

V sobotu ve Francii vyšlo do ulic několik stovek tisíc lidí protestovat proti nárůstu životních nákladů. K demonstracím se na řadě míst připojili také studenti, kteří již několik týdnů protestují proti podfinancování a problémům ve školství, či zemědělci.

V Paříži, Lyonu, Bordeaux a v dalších městech se ale na okraji demonstrací odehrály střety v ulicích, útoky na veřejné budovy a rabování. Policie zadržela na 2400 lidí, okolo 1000 policistů utrpělo zranění. Nuňez čelil od opozičních politiků výzvám k rezignaci, protože podle nich úřady protesty naprosto nezvládly.

Macron podle dnešního prohlášení svého úřadu uvedl, že násilnostem předcházela „selhání v předvídání a zpravodajské činnosti“. Demisi však odmítl.

„Aby skoncoval s jevy, jako jsou barikády a rabování, požádal rovněž ministra vnitra, aby co nejrychleji zavedl do praxe nové postupy složek vnitřní bezpečnosti pro boj proti násilníkům,“ uvedl prezidentův úřad.

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