Macron na návštěvě Arménie zazpíval. Přidal se i tamní prezident a premiér

  12:06aktualizováno  12:06
Francouzský prezident Emmanuel Macron na státní večeři v Jerevanu zazpíval La Bohème, nejslavnější šanson francouzského zpěváka arménského původu Charlese Aznavoura (1924-2018). Na bicí jej doprovázel arménský premiér Nikol Pašinjan.

Video, které se stalo hitem na sociálních sítích, na X v pondělí zveřejnila ředitelka stanice France Info Agnès Vahramianová.

Píseň La Bohème (1965) nostalgicky vzpomíná na bohémský život, chudobu a svobodu mladých umělců na pařížském vrchu Montmartre.

Francouzký prezident Emmanuel Macron na státní návštěvě Arménie (5. května 2026)
Francouzký prezident Emmanuel Macron na státní návštěvě Arménie. Sešel se mimo jiné s tamním prezidentem Vahagnem Chačaturjanem (5. května 2026)
Francouzký prezident Emmanuel Macron na státní návštěvě Arménie. Sešel se mimo jiné s tamním prezidentem Vahagnem Chačaturjanem a uctili památku vojáků (5. května 2026)
Nečekané představení přišlo podle účastníků v závěru večera, když jazzový pianista Vahagn Hajrapetjan Macrona od klavíru vyzval, aby se připojil. K šéfovi Elysejského paláce se krátce u klavíru přidal také arménský prezident Vahagn Chačaturjan, na bicí je doprovázel arménský premiér. V Jerevanu se 4. května uskutečnilo osmé zasedání Evropského politického společenství (EPC), Macron je tam zároveň na státní návštěvě.

Francouzský prezident podle France Info hovořil o jedinečném přátelství obou zemí a připomněl přijetí arménských uprchlíků v Marseille, když prchali před masakry Arménů spáchanými Osmanskou říší za první světové války, pomoc Francie při zemětřesení v Arménii v roce 1988 a vliv zpěváka Charlese Aznavoura v obou zemích.

Macron dnes podle France Info s arménským premiérem Pašinjanem podepíše dohodu o strategickém partnerství, jež povede k prohloubení hospodářské a obranné spolupráce. Obranná spolupráce již zahrnuje i leteckou oblast, včetně objednávky tří francouzských radarů a výcviku arménských vojáků zajišťovaného Francií, poznamenal server. Další smlouvy se podle Elysejského paláce budou týkat dopravy a zahrnují jak „potenciální vyhlídky pro Airbus“, tak zapojení Francie do výstavby tunelu v Arménii.

