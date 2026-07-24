V boji s požáry ve Francii pomohou vrtulníky z Česka a Slovenska

Nejhorší situace ohledně požárů panuje v Nové Akvitánii v departementu Gironde na západě Francie. Podle posledních údajů ze čtvrtečního večera požáry v Gironde zničily 4800 hektarů území a přinutily k evakuaci na 20 000 lidí. Zasahovalo tam na 800 hasičů. Nové evakuace několika vesnic u mysu Ferret, který je oblíbenou turistickou destinací, nařídily úřady v pátek brzo ráno, píše agentura AFP. Další dva velké požáry jsou pak v departementech Les Landes na západě země a Var na jihu Francie. I tam bylo nutné evakuovat tisíce lidí.
Další dva velké požáry jsou pak v departementech Les Landes na západě země a Var na jihu Francie. I tam bylo nutné evakuovat tisíce lidí. Při požáru v blízkosti vesnice Biscarrosse už požár spálil více než 2500 hektarů porostu a oheň se nadále šíří. V pátek nad ránem o tom informoval Gilles Clavreul, prefekt departementu Les Landes.
V Biscarrosse bylo evakuováno 18 000 obyvatel a dalších 5000 ve vesnici Parentis-en-Born. „Situace je krajně znepokojivá,“ dodal Clavreul, kterého citovala agentura AFP.
Plukovník Romain Moutard, zástupce ředitele hasičských a záchranných služeb departementu, popsal „apokalyptický požár“. Množí se podle něj případy, kdy plameny přeskočí na další místo, a „téměř pokaždé se pak rozhoří další samostatný požár“.
Francie se rozhodla aktivovat mechanismus civilní obrany EU, díky které dostane od dalších členských zemí pomoc. „Můžeme počítat s rychlou posilou dvou chorvatských letadel Canadair, dvou portugalských letounů Air Tractor a také dvou těžkých českých a slovenských vrtulníků Black Hawk,“ uvedl Macron. Partnerům poděkoval za solidaritu, kterou označil za „konkrétní, rychlou a operační“.
Podle francouzských médií se očekává, že vrtulníky z ČR a Slovenska budou nasazeny právě v departementu Gironde. Konkrétní místa nasazení ale Macron nezmínil.
Dva české vrtulníky byly ve Francii nasazeny proti požárům již před několika týdny. Do ČR se vrátily v pondělí.