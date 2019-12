Macron v novoročním projevu obhajoval reformu penzí a vyjádřil přání lidštější a spravedlivější Francie

Paříž Francouzský prezident Emmanuel Macron v novoročním projevu zdůraznil odhodlání uskutečnit reformu penzijního systému, i přes týdny stávek a protestů. Věří, že vláda rychle najde kompromis s odbory, ale bez opuštění principů, na nichž je penzijní reforma založena.

Odbory se snaží stávkami, které od 5. prosince ochromují veřejnou dopravu, přimět bývalého investičního bankéře, aby se reformy vzdal, připomněla agentura Reuters.



„Beru na sebe tento večer závazek věnovat veškerou mou energii k přeměně naší země, aby se stala silnější, spravedlivější, lidštější. Uvědomuji si, že změny často budí otřesy. Ale obavy nemohou vést k nečinnosti. Protože je toho příliš mnoho, co musíme udělat,“ uvedl Macron.

„Uvědomuji si, že přijatá rozhodnutí někdy mohou narazit, vyvolávat obavy a odpor. Ale máme se kvůli tomu zřeknout snahy změnit naši zemi a náš život? Ne,“ zdůraznil. Vzdát se by podle prezidenta představovalo zradu na příštích pokoleních, za kterou by se muselo platit. „Penzijní reforma bude dokončena,“ zdůraznil. Velice kontroverzní projekt podle stanice France Info označil za „spravedlivý“ a představující „sociální pokrok“, přestože na jeho adresu slýchá „spoustu lží a manipulací“.

Cílem avizované reformy je zjednodušit současný komplikovaný důchodový systém, který obsahuje 42 různých důchodových plánů. Zákonnou hranicí pro odchod do penze sice nadále má být věk 62 let, prostřednictvím bonusů a slev chce ale vláda motivovat lidi k odchodu na odpočinek až v 64 letech. Příslušníci některých profesí by po reformě přišli o výhody, hlavně o předčasný odchod do důchodu.