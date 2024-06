Macron varuje před plány radikálů. Francii hrozí občanská válka, obává se před volbami

Když nastupoval francouzský prezident Emmanuel Macron před sedmi lety do čela státu, přišel s ambiciózním plánem reforem, které měly přispět k modernizaci země.

Již za několik týdnů by ale mohlo být toto úsilí definitivně zmařeno. Při předčasných volbách do Národního shromáždění, které Macron vyhlásil v reakci na neuspokojivé výsledky eurovoleb, by mohly vůbec poprvé získat v parlamentu většinu radikální strany, na pravici i levici.