Macron vyhlásil boj rakovině, chce první generaci nekuřáků. Francie na to vyčlení 44 miliard korun

Paříž Francie vyčlení na boj proti rakovině v pětiletém horizontu o 20 procent více prostředků, než kolik poskytla na období let 2016 až 2021. V projevu u příležitosti Světového dne proti rakovině to řekl francouzský prezident Emmanuel Macron. Chce, aby se Francouzi, kterým v roce 2030 bude dvacet let, stali „první generací nekuřáků“.

Dásním škodí také kouření. Ze zánětu se může stát velký problém Vypořádat se chce i s nadměrnou konzumací alkoholu. Šéf evropské součásti Světové zdravotnické organizace (WHO) Hans Kluge uvedl, že dopady pandemie covidu-19 na léčbu rakoviny jsou katastrofální.

Macron v projevu představil desetiletý plán boje proti rakovině a slíbil například, že francouzská vláda vynaloží v příštích pěti letech na potlačení rakoviny 1,7 miliard eur (44 miliard Kč). Vlastní dlouhodobou strategii boje proti rakovině představila ve středu také Evropská komise, která se ze svého rozpočtu chystá na rakovinu vyhradit čtyři miliardy eur (přes 104 miliard Kč). Francouzský prezident uvedl, že nová onemocnění rakovinou, kterým lze předejít, by chtěl do deseti let snížit ze 150 000 ročně na méně než 100 000 a také snížit počet úmrtí na sedm nejsmrtelnějších typů rakoviny. Podle šéfa Elysejského paláce téměř polovinu odvratitelných onemocnění na rakovinu způsobují výrobky tabákového průmyslu a za pětinou z nich stojí alkohol.

Téma:Kuřáků do 15 let ubývá. Tabákové firmy se od kouření dětí distancují „Samozřejmě, že alkohol je v jádru našich tradic, cílem není vytvořit společnost abstinentů,“ vysvětlil Macron. Zároveň ale zdůraznil, že je zapotřebí předcházet nadměrné konzumaci alkoholu například tím, že na alkoholických nápojích budou uvedeny podrobnější a viditelnější informace. Macron připomněl, že rakovina zůstává ve Francii nejčastější příčinou úmrtí mužů a druhou nejčastější příčinou úmrtí žen, což uvádí také francouzská vládní agentura pro veřejné zdraví Santé Publique France. Ta odhaduje, že toto onemocnění si v roce 2018 v zemi vyžádalo 157 000 životů, z toho 57 procent připadalo na muže. Po nákaze covidem-19 v 67milionové Francii od počátku šíření koronaviru podle oficiálních statistik zemřelo přibližně 77 700 lidí. Na skutečnost, že covid-19 má negativní dopady na léčbu rakoviny, upozornil ředitel WHO pro Evropu Hans Kluge. „Dopady pandemie na léčbu rakoviny v regionu se nedají popsat jinak než jako katastrofální,“ sdělil Kluge. Z 53 zemí evropského regionu, kam v pojetí WHO spadá i několik zemí Střední Asie, každá třetí částečně nebo zcela přerušila léčbu a prevenci rakoviny kvůli snahám o zamezení pandemii covidu-19 a s tím spojeným dopravním omezením. V Nizozemsku nebo v Belgii například za první jarní uzávěry klesl