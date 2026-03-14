Macron vyzval Izrael k jednáním o příměří s Libanonem. Jako dějiště nabídl Paříž

V Libanonu se Izrael zaměřil na tamní militantní hnutí Hizballáh, které je blízkým spojencem Íránu a které v nynější válce provádí útoky proti Izraeli.
„Hizballáh musí okamžitě zastavit eskalaci konfliktu. Izrael musí ukončit rozsáhlou ofenzivu a přestat s masivními leteckými údery, obzvláště poté, co kvůli bombardování opustily domovy stovky tisíc lidí,“ napsal Macron.
Libanonský prezident Joseph Aún tento týden vyjádřil ochotu s Izraelem vést přímá jednání ve snaze ukončit válku mezi Hizballáhem a Izraelem, která vypukla 2. března, krátce po izraelsko-amerických útocích na Írán. Izrael to ale odmítl s tím, že na takový krok už je pozdě.
Macron poznamenal, že o věci v pátek hovořil s Aúnem a s předsedou libanonského parlamentu Nabím Barrím a že Francie je připravena jednání uspořádat.