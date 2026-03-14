Macron vyzval Izrael k jednáním o příměří s Libanonem. Jako dějiště nabídl Paříž

  12:59aktualizováno  12:59
Francouzský prezident Emmanuel Macron v sobotu vyzval Izrael k přímým jednáním s Libanonem o příměří, jako dějiště rozhovorů nabídl Paříž. Macron to napsal na síti X, kde varoval před pádem Libanonu do chaosu. Izrael obnovil údery v Libanonu po útoku na Írán, který židovský stát vede spolu se Spojenými státy.
Kouř stoupá po izraelském útoku na jižní předměstí Bejrútu. (4. března 2026) | foto: Mohamed AzakirReuters

V Libanonu se Izrael zaměřil na tamní militantní hnutí Hizballáh, které je blízkým spojencem Íránu a které v nynější válce provádí útoky proti Izraeli.

„Hizballáh musí okamžitě zastavit eskalaci konfliktu. Izrael musí ukončit rozsáhlou ofenzivu a přestat s masivními leteckými údery, obzvláště poté, co kvůli bombardování opustily domovy stovky tisíc lidí,“ napsal Macron.

Libanonský prezident Joseph Aún tento týden vyjádřil ochotu s Izraelem vést přímá jednání ve snaze ukončit válku mezi Hizballáhem a Izraelem, která vypukla 2. března, krátce po izraelsko-amerických útocích na Írán. Izrael to ale odmítl s tím, že na takový krok už je pozdě.

Macron poznamenal, že o věci v pátek hovořil s Aúnem a s předsedou libanonského parlamentu Nabím Barrím a že Francie je připravena jednání uspořádat.

