Musíme kvůli legislativě propustit zadržený tanker, řekl Macron Zelenskému

Podle portálu European Pravda hovořil Zelenskyj o obsahu čtvrtečního telefonického rozhovoru s Macronem na tiskové konferenci. Uvedl, že Macron chce změnit zákony tak, aby zadržené ruské tankery mohly ve Francii zůstat.
Zelenskyj svému francouzskému protějšku poděkoval za zadržení lodi a vyzval ostatní země, aby rovněž zasahovaly proti plavidlům stínové flotily, podobně jako Paříž.
„To je otázka pro všechny státy, alespoň pro severní přímořské země, které na to mají vliv. Je třeba zastavovat tankery s ruskou ropou tak, aby to bylo udržitelné, a ne je jen na chvíli zadržet a pak nechat odplout,“ uvedl Zelenskyj s tím, že konfiskace tankerů je jedním z nástrojů k ukončení války.
Francouzi tanker zadrželi díky britským zpravodajským informacím u jižního Španělska. Loď plula z ruského přístavu Murmansk pod vlajkou afrického souostroví Komory s indickou posádkou.
Francouzské námořnictvo odvedlo plavidlo do přístavu Marseille-Fos. Prokuratura uvedla, že kapitána propustila a umožnila mu vrátit se zpět na loď.
Stínová flotila tankerů, často plujících pod vlajkami cizích států, umožňuje Rusku obcházet rozsáhlé mezinárodní sankce. Západ se na ni v poslední době zaměřuje ve větší míře i kvůli obavám, že Moskva tato plavidla využívá k vysílání dronů do evropského vzdušného prostoru.
Čtrnáct evropských zemí – Belgie, Spojené království, Německo, Dánsko, Lotyšsko, Litva, Island, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Finsko, Francie, Švédsko a Estonsko – podepsalo prohlášení o boji proti ruské stínové flotile. Podle něj musí lodě plout pod jednou národní vlajkou, mít ověřenou provozní bezpečnost a být pojištěny. Tankery, které tyto požadavky nesplňují, budou považovány za plavidla bez státní příslušnosti, což zemím umožní je kontrolovat a zadržovat.
Článek 110 Úmluvy OSN o mořském právu (UNCLOS) stanovuje, že válečná loď může zastavit cizí plavidlo, pokud existuje oprávněné podezření, že se loď věnuje pirátství, obchodu s otroky, neoprávněnému vysílání, nemá státní příslušnost nebo skrývá svou vlajku. UNCLOS neposkytuje automatické právo vstoupit na palubu nebo zabavit cizí obchodní loď na volném moři kvůli vymáhání sankcí, což činí zastavování stínové flotily velmi obtížným.
EU zakazuje tankerům stínové flotily zakotvit v jejich přístavech a dávat jim pojištění. V prosinci přidala na seznam sankciovaných lodí dalších 41 plavidel, jejich počet se tak zvedl na skoro 600.