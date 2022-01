Macrona vyzve žena z pravice. Na Le Penovou se dotahuje bývalá ministryně Pécressová

Dlouho se zdálo, že historie je již napsána. Že si Francouzi letos v dubnu v druhém kole prezidentských voleb budou vybírat ze stejných kandidátů jako před pěti lety. Tedy zda chtějí v Elysejském paláci opět Emmanuela Macrona, či změnu v podobě Marine Le Penové.

A zatímco současný prezident si pozici lídra v průzkumech pevně drží s pravidelným ziskem 25 procent hlasů voličů, Le Penovou již pár měsíců dohánějí jiní. Koncem minulého roku začal matadorku krajní pravice vytlačovat radikální politický komentátor Éric Zemmour. Od začátku ledna na ni však v průzkumech pravidelně doráží jiná rivalka – kandidátka strany Republikáni Valérie Pécressová. A to tak, že v několika sondážích šéfku hnutí Národní sdružení dokonce porazila.

Tato 54letá politička vystudovala podobně jako většina francouzských vrcholných představitelů prestižní vysokou školu École nationale d’administration. Hned poté nastoupila jako auditorka do tzv. Rady státu, poradního orgánu prezidenta. Později na ni přešla odpovědnost za vedení právního týmu a byla i součástí dozorčí rady agentury AFP.

Na politickou dráhu se vydala v roce 1998, když se stala poradkyní prezidenta Jacquese Chiraca. V roce 2002 byla zvolena poslankyní do Národního shromáždění za stranu Unie pro lidové hnutí (UMP), která se později transformovala do dnešních Republikánů.

Díky stranické příslušnosti nadále stoupala a dostala se do vlády prezidenta Nicolase Sarkozyho. Byla ministryní pro vyšší vzdělávání a výzkum a poté po deset měsíců vedla i resort financí. Od roku 2015 je předsedkyní regionální rady pařížského regionu Île-de-France, zastává tedy jeden z nejvýznamnějších úřadů v zemi.

V roce 2019 se ale od stranické linie odtrhla. Nevyhovovalo jí příliš pravicové směřování Republikánů pod vedením Laurenta Wauquieze, a tak založila vlastní hnutí Svobodní! S ním ale neuspěla a loni na podzim se vrátila zpět k Republikánům. „Chci se zpět přihlásit. Je to logické rozhodnutí, protože musím hrát kolektivně. Je to otázka jednoty,“ uvedla v říjnu pro deník Le Monde. V rámci pravicových Republikánů zastává umírněné pozice.

To, že by se chtěla ucházet o post v Elysejském paláci, oznámila politička loni v červenci v rozhovoru pro deník Le Figaro a v prosincových primárkách Republikánů získala se silnou převahou nominaci strany.

Od té doby se pohybuje na špici průzkumů. Zatím se však zdá, že obě pravicové kandidátky hrají velmi vyrovnanou partii. „Tato situace ale znamená, že jsme poprvé ve hře. Doposud komentátoři ani analytici nepřipouštěli jinou možnost, než že se do druhého kola (s Emmanuelem Macronem – pozn. red.) dostane Marine Le Penová,“ uvedl v úterý pro deník Le Monde Damien Abad, poslanec a poradce Valérie Pécressové. Šéf její kampaně Patrick Stefanini pak dodal, že politička „daleko za sebou nechala i Érica Zemmoura“.

Hvězdu kandidátky Republikánů vyzdvihují v médiích i další členové strany. „Macronovi podporovatelé už vůbec neútočí na Marine Le Penovou,“ uvedl pro Le Monde europoslanec za Republikány a bývalý ministr pro migraci Brice Hortefeux. „Macronovým zájmem je především všude útočit na Valérii Pécressovou, protože pochopil, že právě od ní přichází nebezpečí, zatímco ostatní kandidáti jsou jeho životní pojistkou. Ti jsou jen diváci,“ míní Hortefeux.

Na stranu druhou v dosavadních lednových průzkumech porazila Pécressová Le Penovou jen pětkrát, a to o pár desetin procenta. Oproti tomu Le Penová získala o několik procent více v devatenácti průzkumech a v jedenácti získaly stejně. Šance jsou tedy velmi vyrovnané.

Podle komentátorů se zřejmě největší souboj prezidentských voleb odehraje právě mezi těmito dvěma ženami. Kdyby ale Pécressová dokázala v prvním kole porazit Marine Le Penovou, měla by dle sondáží šanci ohrozit samotného Emmanuela Macrona. Prezident však zatím vzájemným soubojům v průzkumech silně dominuje, a to navzdory tomu, že zatím ani neoznámil kandidaturu. Podle informací deníku Le Figaro by tak měl učinit v polovině února.