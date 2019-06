Macronův doubek symbolizující přátelství s Trumpem uhynul

Doubek, který francouzský prezident Emmanuel Macron loni přivezl jako dar při své návštěvě Bílého domu, zašel. Nepřežil podmínky karantény, do které ho v USA umístili coby nepůvodní rostlinný druh. Macron stromek věnoval prezidentu USA Donaldu Trumpovi jako symbol pevnosti americko-francouzských vztahů.

Oba státníci loni 23. dubna stromek vlastními silami s lopatami v rukou zasadili před sídlem amerického prezidenta. „Před 100 lety američtí vojáci bojovali ve Francii, v Belleau, aby bránili naši svobodu. Tento dub - můj dar prezidentovi Trumpovi, bude v Bílém domě připomínkou svazků, jež nás pojí,“ tweetoval k tomu tehdy Macron. Strom měl být připomínkou obětí příslušníků amerického námořnictva za první světové války.

V půdě ale zůstal pouze několik dní - 28. dubna ho odnesli a umístili do fytosanitární karantény, jíž musejí projít všechna dovážené semena i sazenice stromů, aby se zabránilo šíření chorob, napsal list Le Monde. Francouzský velvyslanec v USA Gérard Araud řekl, že je to povinná procedura pro všechny živé organismy dovážené do USA a že stromek bude později znovu zasazen.

Karanténa ale byla pro stromek osudná, upozornila stanice Europe 1. Ironií osudu se zamýšlený symbol přátelství stal metaforou napětí francouzsko-amerických vztahů, jehož příčnou jsou odlišné názory například na klimatické změny nebo íránský jaderný program, soudí Europe 1.