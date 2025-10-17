Madagaskar má nového prezidenta. Moci se ujal plukovník, jenž podpořil protesty

  11:07aktualizováno  11:07
Plukovník Michael Randrianirina složil přísahu a stal se novým prezidentem Madagaskaru. Randrianirina v úterý v zemi provedl státní převrat a převzal moc krátce poté, co poslanci rozhodli o odvolání někdejšího prezidenta Andryho Rajoeliny. Ten v neděli uprchl ze země kvůli obavám o život poté, co se plukovníkova jednotka Capsat přidala k lidem, kteří proti němu protestovali v ulicích.
Plukovník Michael Randrianirina složil přísahu a stal se novým prezidentem Madagaskaru. (17. října 2025) | foto: Reuters

Madagaskarem zmítají protivládní protesty. (13. října 2025)
Prezident Madagaskaru Andry Rajoelina (2. září 2025)
Randrianirina, hlasitý kritik exprezidenta Rajoeliny, strávil předloni několik měsíců ve vězení za pokus o převrat. V pátek složil prezidentskou přísahu v budově ústavního soudu.

Přítomni byli i místní politici, diplomaté Spojených států, Evropské unie i francouzský velvyslanec. Složení přísahy sledovali také zástupci mladých lidí ze skupiny, která organizovala týdny trvající protesty, a internetoví influenceři.

Úterní puč odmítli generální tajemník OSN António Guterres či představitelé Francie, Německa a Ruska, kteří vyzvali k dodržování svobod, opatrnému jednání a zdrženlivosti. Francie dříve zdůrazňovala potřebu udržet v zemi demokracii, vládu práva a základní svobody. Africká unie pak ve středu rozhodla, že Madagaskaru pozastavuje členství ve svých orgánech, dokud nebude obnoven ústavní pořádek.

Protesty v zemi vypukly 25. září a původně byly namířené proti častým výpadkům proudu a nedostatku vody. Postupně se však změnily v otevřený protivládní protest, kdy především mladí lidé žádali rezignaci vlády i hlavy státu. Demonstrace si vyžádaly přes dvě desítky obětí.

