Randrianirina, hlasitý kritik exprezidenta Rajoeliny, strávil předloni několik měsíců ve vězení za pokus o převrat. V pátek složil prezidentskou přísahu v budově ústavního soudu.
Přítomni byli i místní politici, diplomaté Spojených států, Evropské unie i francouzský velvyslanec. Složení přísahy sledovali také zástupci mladých lidí ze skupiny, která organizovala týdny trvající protesty, a internetoví influenceři.
Úterní puč odmítli generální tajemník OSN António Guterres či představitelé Francie, Německa a Ruska, kteří vyzvali k dodržování svobod, opatrnému jednání a zdrženlivosti. Francie dříve zdůrazňovala potřebu udržet v zemi demokracii, vládu práva a základní svobody. Africká unie pak ve středu rozhodla, že Madagaskaru pozastavuje členství ve svých orgánech, dokud nebude obnoven ústavní pořádek.
Protesty v zemi vypukly 25. září a původně byly namířené proti častým výpadkům proudu a nedostatku vody. Postupně se však změnily v otevřený protivládní protest, kdy především mladí lidé žádali rezignaci vlády i hlavy státu. Demonstrace si vyžádaly přes dvě desítky obětí.