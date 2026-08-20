Maďarská televize odvysílala první zprávy od červencového přerušení

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  15:29aktualizováno  15:29
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Maďarská státní televize ve čtvrtek ráno odvysílala své první zpravodajství od července. Tehdy vysílání zpráv pozastavila v souvislosti s reformou vlády premiéra Pétera Magyara, která má zajistit nezávislost a nestrannost veřejnoprávních médií. První reportáž se věnovala nástupu nového maďarského prezidenta Andráse Baky do úřadu a televize ji uvedla v den svátku založení státu a svatého Štěpána.

Nezávislý zpravodajský portál Telex podle uvedl, že pětadvacetiminutový bulletin měl vyvážené pokrytí, prostor dostala opozice i kritické hlasy - což je rozdíl oproti praxi z dob vlády bývalého premiéra Viktora Orbána.

Maďarská státní televize odvysílala první zprávy od července, píše AFP
Péter Magyar ve Vídni (21. května 2026)
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Kontrola médií byla jedním z pilířů vlády nacionalisty Orbána, který strávil 16 let u moci formováním země do podoby „neliberální demokracie“, než o moc po dubnových volbách přišel, napsala agentura AFP. Orbánovi kritici jeho styl vládnutí označovali za autoritářský. Proevropský konzervativní politik Magyar slíbil zásadní změny v médiích hned po drtivém vítězství své strany Tisza v parlamentních volbách.

Veřejnoprávní mediální skupina - dříve známá jako MTVA - která zahrnuje televizní kanály včetně M1, rozhlasové stanice a národní tiskovou agenturu, podle AFP sdělila, že nikdo, kdo dříve pracoval ve zpravodajství, se nepodílel na editaci nynějšího zpravodajství.

Několik zaměstnanců ovšem AFP řeklo, že ačkoli několik moderátorů a reportérů bylo propuštěno, personální obsazení zůstává z velké části stejné.

Na současné přechodné období dohlíží vládou jmenované prozatímní vedení, které zahájilo interní audity a restrukturalizaci, napsala agentura. Zmínila přitom negativní reakci vůči managementu poté, co jmenoval nového šéfa zpravodajského programu, který dříve pracoval v médiích vlastněných lidmi blízkými k Orbánovi. Po nesouhlasných reakcích, kterou vyjádřil i Magyar, vysílací společnost následující den jmenování zrušila, což ovšem vyvolalo další výtky včetně kritiky kvůli vměšování vlády.

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