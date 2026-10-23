Tisíce mrtvých a dohra ve vodním pólu. Před 70 lety povstali Maďaři proti SSSR

Původně pokojná akce ale v Budapešti přerostla v ničení symbolů komunismu a nakonec ve srážky s bezpečnostními silami. Nepokoje, které potlačila až sovětská armáda, trvaly do začátku listopadu. Zahynulo při nich nejméně 3 500 lidí.
Časy se mění, i v Maďarsku
Po Stalinově smrti v březnu 1953 a zvláště po Chruščovově projevu na 20. sjezdu Komunistické strany Sovětského svazu v únoru 1956, ve kterém odhalil zločiny stalinismu, začalo v sovětském bloku období tání. Uvolnění zasáhlo hlavně kulturu, ale promítlo se i do politiky.
V Maďarsku byly počátky destalinizace rozpačité. Kritika uvnitř komunistické Maďarské strany pracujících (MSP) vedla v červenci 1956 k rezignaci premiéra Mátyáse Rákosiho. Nahradil ho Imre Nagy, který ihned zahájil nový kurz politiky. Rychle si získal podporu obyvatel, hlavně díky částečné nápravě hospodářství, zvýšení životní úrovně či konci teroru bezpečnostních složek.
Nový kurz ale trval pouhých deset měsíců. Poté se s podporou Moskvy, kterou maďarské reformy začaly znepokojovat, k moci vrátila Rákosiho klika a Nagy byl odstaven jako představitel „pravicové úchylky“. Ovšem pohyb ve společnosti už zastavit nešlo.
Část stranické inteligence se sdružila do opoziční skupiny kolem Nagye a ohrožovala Rákosiho monopol ve straně. Pomyslný hřebík do Rákosiho rakve pak znamenal Chruščovův tajný několikahodinový projev, ve kterém vylíčil obludnou řadu represí a čistek, zejména mezi komunisty. Novým šéfem maďarských komunistů se pak v červenci 1956 stal Ernö Gerö, výrazný představitel Rákosiho křídla.
Další Sověty zničené vyhlídky
Hlavně mládež v té době spojovala naděje na svobodnější vývoj s událostmi v Polsku, kde se po potlačení dělnických stávek dostal v říjnu do čela komunistické strany poměrně populární Gomulka (který se ale nakonec ukázal být loajálním neostalinistou). Studenti v Budapešti začali pořádat pravidelná shromáždění, na kterých stále hlasitěji projevovali nesouhlas s poměry.
Žádali svobodné volby, zrušení cenzury, svobodu politickým vězňům, povolení politických stran, odstranění stalinistů, reformu zemědělství a odchod Rudé armády, která v zemi byla od konce druhé světové války. Tak tomu bylo i v úterý 23. října, kdy demonstrace začala už dopoledne a postupně na ni přišlo 200 000 lidí.
Demonstranti začali ničit symboly vládnoucího režimu, rozbili Stalinův pomník a pokusili se obsadit budovu rozhlasu, nejdůležitějšího masového média. Začali také odzbrojovat policisty a vojáky a nakonec zahájili povstání. Politbyro komunistické strany požádalo Moskvu o pomoc a zatím jmenovalo premiérem populárního Nagye. Nepokoje se ale rychle rozšířily do dalších měst. Následující den do Budapešti vjely sovětské tanky a povstání se změnilo v boj za nezávislost.
Teprve 28. října se podařilo vyjednat příměří, po kterém se situace zklidnila a Sověti se začali stahovat. Nagy vsadil vše na jednu kartu a začal sestavovat koaliční vládu. Z vězení vyšel oblíbený kardinál József Mindszenty, ale jeho postoj k událostem zůstal rezervovaný.
Nagy mimo jiné oznámil, že země vystupuje z Varšavské smlouvy (jejíž principy porušil sovětský zásah), vyzval Organizaci spojených národů k uznání maďarské neutrality a začal vyjednávat o odchodu sovětských jednotek ze země. Chruščovovo vedení už ale ve skutečnosti rozhodlo o intervenci a tajně posilovalo své síly v Maďarsku.
Západní politici se nechtěli plést do podněcování vzpoury v sovětském bloku. „Nepohlížíme na tyto státy (Varšavské smlouvy) jako na možné vojenské spojence,“ prohlásil americký ministr zahraničí John Foster Dulles 27. října. Navíc pozornost světa tehdy poutala suezská krize.
Po vyhlášení neutrality odmítl podporu maďarskému vývoji i jeho polský vzor Gomulka. V noci na 4. listopadu 1956 zahájilo 16 divizí sovětské armády masivní útok na hlavní město za použití tanků i dělostřelectva. V ulicích vypukly těžké boje a obyvatelé stavěli barikády.
Krvavá dohra
Nagyova vláda marně požádala o pomoc OSN. Veškerý odpor byl rozdrcen. Zemřelo nejméně 2,7 tisíce Maďarů a 722 sovětských vojáků, počet zraněných přesáhl 30 tisíc. Na popravišti skončilo 229 lidí, dalších 22 tisíc Maďarů poslal režim do vězení, 210 tisíc obyvatel země emigrovalo. Imre Nagy, který pod příslibem beztrestnosti opustil azyl na jugoslávské ambasádě, byl odsouzen k smrti a popraven v červnu 1958. V čele „revoluční dělnické a rolnické vlády“ stanul János Kádár, někdejší vězeň Rákosiho režimu, který vládl až do roku 1988. „Kádárismus“ se paradoxně časem rozvolnil a vysloužil si přezdívku „gulášový komunismus“.
Podobně jako o 12 let později v případě vpádu vojsk Varšavské smlouvy do Československa měl už sovětský zásah proti maďarské snaze vymanit se z vlivu Moskvy i sportovní dohru. Zatímco Čechoslováci dodnes vzpomínají na vítězství nad týmem SSSR na mistrovství světa v hokeji 1969, v Maďarsku se připomíná zápas finálové skupiny vodního póla na olympiádě v Melbourne 1956.
Utkání známé jako Melbournská krvavá lázeň, plné tvrdých až brutálních zákroků, se hrálo 6. prosince 1956, jen měsíc po potlačení revoluce. Své jméno dostal duel poté, co svět obletěly snímky zkrvaveného obličeje Ervina Zádora, kterému sovětský soupeř způsobil tržnou ránu úderem pěstí. Zápas byl za stavu 4:0 v poslední minutě předčasně ukončen kvůli rozzlobeným divákům a Maďaři byli prohlášeni za vítěze. Po těsném vítězství nad Jugoslávií 2:1 pak dosáhli na zlaté medaile.