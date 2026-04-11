Síť falešných účtů na X ovlivňuje volby v Maďarsku. Dříve cílila i na Nizozemce

  10:20
Síť stovek falešných účtů na platformě X, která se loni mobilizovala ve snaze ovlivnit volby v Nizozemsku, byla znovu aktivizována před parlamentními volbami v Maďarsku, a to šířením obsahu ve prospěch maďarského premiéra Viktora Orbána. Agentura AFP to v sobotu uvedla s odvoláním na nevládní organizaci Alliance4Europe. Ta se angažuje v boji proti dezinformacím.
Orbán i jeho volební sok Magyar svolali své příznivce do ulic Budapešti. (15....

Orbán i jeho volební sok Magyar svolali své příznivce do ulic Budapešti. (15. března 2026) | foto: Reuters

Péter Magyar (2. dubna 2026)
Péter Magyar řeční v Budapešti na připomínce maďarského povstání z roku 1956...
V Budapešti se sešly desetitisíce příznivců strany Tisza Pétera Magyara....
Šéf strany Tisza Péter Magyar na manifestaci v Budapešti (15. března 2026)
Síť falešných účtů, spravovaných převážně z Nigérie a dalších západoafrických a asijských zemí, byla systematicky už v minulosti nasazena před volbami s cílem uměle zesilovat krajně pravicový, proruský a protisystémový obsah, uvedla organizace v tiskové zprávě.

„Poprvé byla (síť falešných účtů) rozpoznána během nizozemských parlamentních voleb v říjnu 2025. Od té doby bylo zjištěno, že funguje stejným způsobem i před maďarskými volbami v dubnu 2026,“ tvrdí Alliance4Europe.

Podle nevládní organizace tyto účty jednají automatizovaným a koordinovaným způsobem, aby manipulovaly s algoritmy X a zvýšily viditelnost proorbánovských a proruských maďarských účtů tím, že je systematicky sledují a masivně sdílejí jejich obsah.

Volební kampaň v Maďarsku poznamenala obvinění ze vměšování ze strany Moskvy, přičemž experti uvádějí důkazy o pokračujícím ruském úsilí podpořit Viktora Orbána. Maďarský premiér, který je u moci nepřetržitě od roku 2010, se nedělních volbách uchází o páté funkční období za sebou. Opoziční strana Tisza premiérova proevropského rivala Pétera Magyara má však podle nezávislých průzkumů velký náskok před vládním Fideszem.

