Bývalý policista Bence Szabó tvrdí, že má důkazy o tom, že se maďarské tajné služby nejpozději od loňského roku snažily dostat do informačních systémů strany Tisza. Promluvil o tom na videu zveřejněném na platformě YouTube, které už má více než dva miliony zhlédnutí.
Szabó pracoval v elitním policejním oddělení pro boj s kyberzločinem a zaměřoval se na případy dětské pornografie. Loni v červenci oddělení dostalo tip, že dva Maďaři mají v úmyslu použít skrytou kameru k natáčení pornografického materiálu s nezletilými.
Podle Szabóa policisté neodhalili nic týkající se dětské pornografie, ale ukázalo se, že podezřelými jsou dva IT specialisté napojení na Tiszu. Jednoho z nich neznámí lidé údajně nutili, aby jim pomohl napadnout počítačové systémy strany.
Bývalý policista také uvedl, že do vyšetřování neobvykle zasahovala tajná služba a jeho nadřízení mu neumožnili, aby prošetřil operaci proti opozici. To ho dovedlo k závěru, že na opoziční stranu se zaměřila zvláštní jednotka tajné služby pod přímou kontrolou ministra nebo jeho náměstka.
O případu tento týden informoval investigativní portál Direkt36. Následně dal Szabó v práci výpověď a během 24 hodin policie podnikla prohlídku u něj doma. Byl také obviněn ze zneužití úřední moci. Jeho bratr pak v pátek zahájil sbírku na podporu Szabóa. Na právní pomoc a další výdaje se nakonec sešlo mnohonásobně víc peněz, než byl stanovený cíl.
Podle AFP úspěch sbírky může naznačovat, jaké rozhořčení u veřejnosti případ vyvolal. Lídr strany Tisza Péter Magyar o něm mluví jako o „Orbán-gate“ a označuje ho za největší skandál od pádu do komunismu, do kterého jsou zapletené instituce mající na starost maďarskou národní bezpečnost.