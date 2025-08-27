Členské země EU se loni shodly, že budou využívat výnosy z ruských aktiv zmrazených v Evropě k nákupu zbraní pro Ukrajinu a na její poválečnou rekonstrukci. Většina výnosů má být ve prospěch Kyjeva použita prostřednictvím takzvaného Evropského mírového nástroje (EPF), z něhož se financují nákupy zbraní, jichž se Maďarsko neúčastní.
Budapešť v žalobě tvrdí, že EU nerespektovala její právo veta a obešla jej s tím, že Maďarsko není státem přispívajícím na nákupy zbraní pro Ukrajinu.
„V důsledku byly porušeny principy rovnosti členských států a demokratického fungování Evropské unie, protože členský stát byl zbaven, neospravedlnitelně a bez právního základu, svého hlasovacího práva,“ uvádí se podle Euronews v žalobě.
Maďarsko, jehož premiér Viktor Orbán udržuje blízké vztahy s ruským vůdcem Vladimirem Putinem, často blokuje unijní opatření namířená proti Moskvě za její agresi vůči sousední zemi. Budapešť svou stížnost podala v květnu, soud ji akceptovat tento týden, zabývat se jí může i několik let, než vydá rozhodnutí, píše web.