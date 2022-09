Evropská komise chce vzít Budapešti miliardy eur. Najdeme shodu, slibují Maďaři

Unijní exekutiva členským zemím posílá ke schválení návrh, který může Budapešť připravit asi o třetinu jejích peněz z kohezních fondů, oznámil v neděli eurokomisař pro rozpočet Johannes Hahn.

Maďarsko se tak může stát prvním členským státem EU, který přijde o peníze kvůli pravidlům podmiňujícím čerpání z unijního rozpočtu dodržováním principů právního státu. Návrh musí schválit většina členských zemí. Pokud Budapešť do dvou měsíců situaci napraví, může vzít Brusel návrh zpět.

Unijní instituce dlouhodobě kritizují přístup vlády premiéra Viktora Orbána k justici, maďarské omezování plurality médií a práv menšin či omezování činnosti nevládních organizací a akademických svobod. Europoslanci se v usnesení schváleném ve čtvrtek shodli, že Maďarsko již není plnohodnotnou demokracií, a vyzvali komisi k rychlým krokům. Jedním z nich je zabavení peněz kvůli problematickému rozdělování unijních prostředků, které podle kritiků putují k lidem napojeným na Orbána.

„Nemůžeme dospět k závěru, že rozpočet EU je dostatečně ochráněn,“ prohlásil dnes Hahn. Maďarsko se podle něj sice v poslední době snaží navrhovat změny svých zákonů, které mají vyhovět námitkám komise, zatím však opatření nepřevedlo do praxe.

Návrh na zabavení fondů dostanou nyní členské země vedené českým předsednictvím. Podle Hahna budou mít nejvýše tři měsíce na rozhodnutí. Maďarsko se zároveň zavázalo do 19. listopadu komisi doložit, jak plní své závazky. Unijní exekutiva hodlá výsledky zhodnotit a stanovit další postup.

Na nařízení podmiňujícím čerpání z rozpočtu mimo jiné nezávislostí justičních orgánů se Evropská unie přes odpor Maďarska a Polska shodla předloni; po podnětu Budapešti a Varšavy loni Soudní dvůr EU potvrdil soulad takového postupu s unijním právem. Komise krátce po dubnových maďarských volbách formálně proces vedoucí k odebrání peněz zahájila odesláním dopisu upozorňujícího na nedostatky. Dnes podnikla druhý krok.

„Myslím si, že to může být dostatečný motiv k tomu, aby se děly věci do pohybu,“ řekla dnes novinářům místopředsedkyně EK Věra Jourová, která se dlouhodobě zabývá hodnocením právního státu v členských zemích. Částka 7,5 miliardy eur, která odpovídá téměř pěti procentům odhadovaného letošního hrubého domácího produktu Maďarska, by podle ní mohla maďarskou vládu přimět, aby po letech sporů začala problémy řešit.

Najdeme kompromis, couvá Maďarsko

Maďarská vláda příští týden předloží parlamentu nové návrhy zákonů, které by měly ukončit spor s Evropskou komisí a uvolnit přístup k prostředkům z unijních fondů. V sobotu to uvedl šéf kanceláře maďarského premiéra Gergely Gulyás. Budapešť podle něj přistoupila na část požadavků Bruselu, v některých případech obě strany našly kompromis, informovala agentura Reuters.

Evropská komise zatím nedala Maďarsku souhlas, aby mohlo čerpat peníze určené na pomoc ekonomikám v boji s následky pandemie covidu-19. Budapešť totiž viní z podkopávání právního státu. Ve čtvrtek poslanci Evropského parlamentu v usnesení přijatém výraznou většinou vyzvali k zastavení vyplácení fondů Maďarsku, které podle nich už není plnohodnotnou demokracií.

„Vláda buď akceptovala požadavky Evropské komise, nebo se nám v oblastech, kde jsme je nemohli přijmout, podařilo dosáhnout kompromisu, který vyhovuje oběma stranám,“ řekl Gulyás. Vláda podle něj již závazky projednala a schválila a požádá parlament, aby příslušnou legislativu schválil ve zrychleném řízení. Nové zákony by měly začít platit v listopadu, píše Reuters s odkazem na šéfa kanceláře premiéra Viktora Orbána.

Unijní instituce dlouhodobě kritizují přístup Orbánovy vlády k justici, její omezování plurality médií, práv menšin či činnosti nevládních organizací a akademických svobod. Evropský parlament už před více než čtyřmi lety inicioval řízení kvůli porušování evropských hodnot, to však dosud nevedlo k výsledkům. Budapešť námitky Bruselu odmítá.