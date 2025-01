Peníze, moje peníze! Maďary strhl klip o vládci Kleptostánu, vidí v něm Orbána

Kapka po kapce Osm let už vládnu tomuhle národu

Jediné, co jsem musel volat, bylo – ‚Rusové, domů‘

Prachy se mi tehdy hodily

Když protesty mě o oko připravily Rostli jsme čím dál víc jak davy katolíků

Stačilo jen strefovat se do buzíků

Smál jsem se bláznům, co to hráli s námi

Slíbil jsem jim prachy a trochu slávy Brzy jsem zjistil, že potřebujeme plán

Se svými kumpány jsem rozdal příkazy, nebyl jsem na to sám

Můj tým si sehnal složky, na to vem jed

Když ulice vyžaduje sílu, oni jsou má odpověď Na dveře mi pak zaklepal starý známý

Vedl kšefty s benzínem, víš, když jsme byli mladí

Vypral jsem mu peníze, už je všechno v šusu

Udělal jsem z něj ministra financí, lusknutím prstu



Kapka po kapce, tady a támhle

Mráz nebo spalující žár, já přežiju vše, uvidíte

Zákony se jen pro mě píší

Kape to a kape

Peníze mi z nebe prší

Já přežiju všechno, chlape

Nejlepším přítelem prachů je kápo Ulil jsem si miliardu, možná dvě

To už stojí za to vstát z postele

Z prvních dvaceti se mi ještě třásla brada

No ale zbytek už byla pohoda

A já jedu dál, za vaše prachy, tupci

Na luxus mám čas, kdy chci

Koupil jsem si hodinky, tašky a deštný prales i s horama

Sekretářku, co pěkně hluboké hrdlo má Kapka po kapce, tady a támhle

Mráz nebo spalující žár, já přežiju vše, uvidíte

Zákony se jen pro mě píší

Kape to a kape

Peníze mi z nebe prší

Já přežiju všechno, chlape

Nejlepším přítelem prachů je kápo Ach, ta nebeská, božská duše gangstera

Bere si, co chce, celou zem pod palcem má

Statečný velitel se sněhobílou pletí

Za své zásady bojuje dnem i nocí

Pro vlast, Boha a právo každého děcka Stačí jen zvládnout volební den

Najít nový slogan, co můžu poslat ven

Něco, co je vystraší

Ale ať je to složité, ať to nepochopí

Židy ne, s těmi to opatrně hraj

Je jich moc a k prachům přístup maj

Romy taky nemusíme moc cpát

Budou se hodit, až se k trůnu budem drát Tendry jsou pořešené, zločinci na svých místech

Kámoši kámošů se těší na amnestie

Uplať pár novinářů, pošli jim cash

Pro ty debily pak za boha budeš Kapka po kapce, tady a támhle

Mráz nebo spalující žár, já přežiju vše, uvidíte

Zákony se jen pro mě píší

Kape to a kape

Peníze mi z nebe prší

Já přežiju všechno, chlape

Nejlepším přítelem prachů je kápo Ach, ta nebeská, božská duše gangstera

Bere si, co chce, celou zem pod palcem má

Statečný velitel se sněhobílou pletí

Za své zásady bojuje dnem i nocí

Pro vlast, Boha a právo každého děcka Poslyš, kotě, proč to všechno?

Proč ten zku*vený povyk? Víš?

Co jiného to asi mohlo být?

Peníze, penízky, sladké penízky!

Pojďte, pojďte k tatínkovi

Peníze, penízky milované

Pojďte ke mně, už bylo načase

Sakra, já miluju prachy!