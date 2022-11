„Používáme selský rozum a pragmatismus.“ Maďarsko zesiluje spolupráci s Íránem

Maďarsko prohlubuje ekonomickou spolupráci s Íránem. Budapešť si přeje, aby se tato země co nejrychleji vrátila do rodiny států, které se hlásí k hodnotám míru. Po zasedání maďarsko-íránského hospodářského výboru to ve čtvrtek řekl maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó. Dodal, že Maďarsko se řídí pragmatismem a selským rozumem.