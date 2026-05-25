Orbán bral víc než dvojnásobek. Magyar omezí výdaje, seškrtá i vlastní plat

  15:44aktualizováno  15:44
Maďarský premiér Péter Magyar oznámil výrazné škrty v platech politických špiček. Jeho vlastní měsíční příjem má nově činit 3,8 milionu forintů (260 tisíc korun) měsíčně, tedy méně než polovinu posledního známého platu bývalého premiéra Viktora Orbána.
Péter Magyar ve Vídni (21. května 2026) | foto: Profimedia.cz

Magyar v rozhovoru pro stanici RTL uvedl, že vláda výrazně sníží platy ministrům, poslancům, starostům i manažerům státních podniků.

Jeho vlastní příjem bude tvořit premiérský plat ve výši 2,3 milionu forintů (160 tisíc korun) a standardní poslanecký plat 1,5 milionu forintů (100 tisíc korun). Dohromady tak bude pobírat 260 tisíc korun měsíčně.

Podle maďarského portálu Pénzcentrum přitom Orbánův plat letos vzrostl na zhruba 7,8 milionu forintů (530 tisíc korun) měsíčně – více než desetinásobek průměrné hrubé mzdy v Maďarsku.

Kabinet chce zároveň omezit také parlamentní náhrady. Podle Magyara si poslanci dosud mohli měsíčně nárokovat až sedm milionů forintů (480 tisíc korun) na pohonné hmoty, ubytování nebo náklady na zaměstnance. Nově má limit klesnout pod pět milionů forintů (340 tisíc korun).

Magyar tvrdí, že dosavadní systém umožňoval nepřímo odvádět veřejné peníze do struktur spojených s Orbánovou stranou Fidesz.

Dodal také, že ministři a státní tajemníci budou muset počítat s nižšími platy a že politici mají v době ekonomických problémů vystupovat střídměji. „Záleží na tom, jaký příklad dáváme maďarským občanům i zahraničí,“ prohlásil během rozhovoru.

Škrty se mají dotknout také vedení státních firem nebo členů dozorčích a poradních orgánů. Magyar odhaduje, že samotný parlament díky opatřením ušetří kolem 50 miliard forintů (3,4 miliardy korun). Vláda navíc plánuje zpřísnit pravidla pro diplomatické pasy a používání modrých výstražných světel na služebních vozech.

