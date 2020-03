Maďarsko mimo jiné přijme moratorium na splátky půjček, Polsko investuje přes bilion korun

Varšava/Budapešť Polsko plánuje balík opatření v hodnotě 212 miliard zlotých (zhruba 1,3 bilionu korun), aby zmírnilo negativní ekonomické dopady koronaviru. Oznámili to ve středu polský prezident Andrzej Duda a premiér Mateusz Morawiecki. Řadu opatření na zmírnění dopadů koronaviru ve středu ohlásil rovněž maďarský premiér Viktor Orbán, a to včetně moratoria na splátky půjček do konce roku.

„Všechny soukromé osoby a všechny podniky budou do konce roku osvobozeny od splátek jistiny a úroků u půjček poskytnutých k dnešnímu dni,“ uvedl Orbán. Představil rovněž opatření k ochraně pracovních míst, včetně snížení daně ze mzdy v nejvíce postižených odvětvích, napsala agentura Reuters. Maďarsko hlásí první oběť koronaviru, na Slovensku přibylo 10 nakažených. Rakousko zpřísňuje omezení Polská opatření budou zahrnovat kroky na podporu podniků a zaměstnanců i investice do infrastruktury a zdravotní péče. Jejich součástí bude například pomoc při vyplácení mezd, odklad plateb sociálního pojištění nebo nabídka úvěrových záruk a mikropůjček pro podniky. Chybět podle premiéra nebudou ani opatření proti nepřiměřenému zvyšování cen, napsala agentura PAP. „Cílem je dát Polákům naději, že se situace brzy zlepší,“ uvedl Morawiecki. Varoval nicméně, že koronavirus by mohl mít na ekonomiku ještě výraznější dopady než finanční krize z roku 2008. Prezident Duda pak upozornil, že Polsko se letos nevyhne rozpočtovému schodku, ačkoli původně plánovalo vyrovnaný rozpočet. Polská centrální banka v úterý ve snaze o podporu ekonomiky snížila svou základní úrokovou sazbu o půl procentního bodu na jedno procento, tedy na nové rekordní minimum. Guvernér banky Adam Glapiński ve středu uvedl, že polské ekonomice letos nehrozí recese a že nejhorším scénářem je zpomalení hospodářského růstu na 1,6 až 1,7 procenta. Počet potvrzených případů koronaviru v Polsku se blíží 300, pět lidí zemřelo. Pandemie koronaviru přiměla polské úřady k řadě restriktivních opatření, která narušila ekonomický a sociální život po celé zemi, píše agentura Reuters.