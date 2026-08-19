Zásah komanda proti konvoji Ukrajinců se zlatem byl zbytečný, uznalo Maďarsko

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  21:05aktualizováno  21:05
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Maďarská celní a daňová správa (NAV) ukončila vyšetřování podezření z praní špinavých peněz, kvůli kterému maďarské úřady v březnu dočasně zadržely pracovníky ukrajinské banky přepravující přes Maďarsko hotovost a zlato z Rakouska na Ukrajinu. Vyšetřování skončilo, protože se žádný zločin nestal.

NAV podle MTI nenašla žádné důkazy ani stopy případného trestného činu. Vyšetřování definitivně ukončila po odpovědi rakouských úřadů, která potvrdila původ bankovek a drahých kovů v zadržené zásilce a jasně prokázala, že je vše v pořádku.

Zásahové komando maďarských tajných služeb 5. března zadrželo sedm Ukrajinců, kteří přepravovali z Rakouska na Ukrajinu v bankovních vozech 40 milionů amerických dolarů (840 milionů korun), 35 milionů eur (854 milionů korun) a devět kilogramů zlata, a to kvůli podezření z praní špinavých peněz.

Podle Kyjeva šlo o rutinní mezibankovní převoz splňující příslušné zákony. Ukrajina obvinila Maďarsko z toho, že sedm pracovníků státní banky Oščadbank vzalo jako rukojmí. Zatímco Ukrajince úřady posléze propustily, zásilku si ponechaly.

Případ se stal v době vrcholící kampaně před parlamentními volbami, kterou tehdejší maďarský premiér Viktor Orbán postavil do značné míry na kritice Ukrajiny. Někteří politici z vládnoucí strany Fidesz dokonce tvrdili, že zabavená zásilka měla financovat opoziční stranu Tisza. Porážka v dubnových volbách po 16 letech ukončila éru Orbánových vlád.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj 6. května oznámil, že Maďarsko vrátilo peníze a zlato Ukrajině. Ukrajinský velvyslanec v Budapešti Fedir Šandor tehdy portálu Ukrajinska pravda řekl, že je důležité nejen vrácení peněz, ale i potrestání viníků incidentu na maďarské straně.

Maďarsko zadrželo sedm Ukrajinců podezřelých z praní peněz, převáželi miliony v hotovosti a zlato
Hotovost, kterou úřady zabavily Ukrajině při bankovním převozu přes Maďarsko. (6. března 2026)
Hotovost a zlato, které úřady zabavily Ukrajině při bankovním převozu přes Maďarsko. (6. března 2026)
Sídlo Oščadbank v Kyjevě (6. března 2026)
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