Maďarsko nedodržuje akt o svobodě médií, míní Evropská komise a zahájila řízení

Autor: ,
  15:29aktualizováno  15:29
Evropská komise míní, že vláda v Budapešti zasahuje do práce novinářů v zemi a omezuje jejich hospodářskou činnost i redakční svobodu. S Maďarskem proto ve čtvrtek komise zahájila řízení kvůli nedodržování unijního nařízení o svobodě sdělovacích prostředků (EMFA), oznámil mluvčí unijní exekutivy Markus Lammert.

Maďarský premiér Viktor Orbán dorazil do Moskvy na schůzku s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. (28. listopadu 2025) | foto: Reuters

Unijní akt o sbobodě novinářů a nezávislosti médií by měl pomoci jejich ochraně před politickým a ekonomickým vměšováním. Měl by také zajistit transparentnost vlastnictví médií a jejich financování. Platit začal letos 8. srpna.

„Evropská komise se dnes (ve čtvrtek) rozhodla zahájit řízení o nesplnění povinnosti zasláním výzvy Maďarsku za nedodržení několika ustanovení aktu EMFA a směrnice o audiovizuálních mediálních službách,“ uvedl Lammert. Komise se podle něj rovněž domnívá, že maďarské právo nenabízí dostatečnou ochranu novinářských zdrojů a důvěrné komunikace ani účinnou soudní ochranu v případě porušení těchto práv.

„Maďarsko rovněž nedodržuje předpisy týkající se veřejnoprávních médií, transparentnosti vlastnictví médií a přidělování státní reklamy,“ dodal Lammert. Budapešť má nyní dva měsíce na to, aby reagovala na obavy vznesené komisí.

Evropská komise má možnost zahájit kvůli porušení unijních právních předpisů s členskou zemí řízení, které může skončit až u unijního soudu, jenž může státu vyměřit pokutu. Řízení má několik fází. Evropská komise nejprve členskému státu zašle upozornění na porušení práva a posléze ještě své odůvodněné stanovisko. Teprve pokud členská země ani pak nedostatky odpovídajícím způsobem nenapraví, může se komise rozhodnout, že se kvůli záležitosti obrátí na unijní soud.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.