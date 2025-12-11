Maďarsko nedodržuje akt o svobodě médií, míní Evropská komise a zahájila řízení

Unijní akt o sbobodě novinářů a nezávislosti médií by měl pomoci jejich ochraně před politickým a ekonomickým vměšováním. Měl by také zajistit transparentnost vlastnictví médií a jejich financování. Platit začal letos 8. srpna.
„Evropská komise se dnes (ve čtvrtek) rozhodla zahájit řízení o nesplnění povinnosti zasláním výzvy Maďarsku za nedodržení několika ustanovení aktu EMFA a směrnice o audiovizuálních mediálních službách,“ uvedl Lammert. Komise se podle něj rovněž domnívá, že maďarské právo nenabízí dostatečnou ochranu novinářských zdrojů a důvěrné komunikace ani účinnou soudní ochranu v případě porušení těchto práv.
„Maďarsko rovněž nedodržuje předpisy týkající se veřejnoprávních médií, transparentnosti vlastnictví médií a přidělování státní reklamy,“ dodal Lammert. Budapešť má nyní dva měsíce na to, aby reagovala na obavy vznesené komisí.
Evropská komise má možnost zahájit kvůli porušení unijních právních předpisů s členskou zemí řízení, které může skončit až u unijního soudu, jenž může státu vyměřit pokutu. Řízení má několik fází. Evropská komise nejprve členskému státu zašle upozornění na porušení práva a posléze ještě své odůvodněné stanovisko. Teprve pokud členská země ani pak nedostatky odpovídajícím způsobem nenapraví, může se komise rozhodnout, že se kvůli záležitosti obrátí na unijní soud.