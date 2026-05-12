Maďarsko sestavilo novou vládu. Vznik kabinetu završily sliby ministrů

Předsedkyně parlamentu Ágnes Forsthofferová podle agentury MTI na zasedání prohlásila, že nová maďarská vláda vznikla v souladu s ústavou. Premiér Magyar oznámil, že udělil čtyřem klíčovým ministrům právo veta na vládní rozhodnutí, protože v čele resortů zdravotnictví, spravedlnosti, školství a financí čelí nejtěžším úkolům v nadcházejícím období.
Nová vláda slibuje obnovit právní stát a instituce a profesionální obrat v téměř všech klíčových oblastech – od soudnictví a hospodářské politiky přes zdravotnictví, vzdělávání a obranu státu až po ochranu životního prostředí, napsal server 24.hu.
Magyarova strana Tisza vyhrála dubnové parlamentní volby, ve kterých si zajistila ústavní většinu v novém parlamentu. Ukončila tak po 16 letech nepřetržité vládnutí premiéra Viktora Orbána a jeho strany Fidesz, která ve volbách utrpěla drtivou porážku. Orbán se vzdal poslaneckého mandátu. V sobotu poslanci zvolili novým premiérem Magyara, který slíbil změnu režimu a prošetření korupce.
Maďarsko čelí vážným výzvám, včetně stagnující ekonomiky a upadajících veřejných služeb, které podle analytiků vyžadují dlouhodobou strukturální reorganizaci, napsala dříve agentura AFP.
Magyar už dříve navrhl zlepšit veřejné služby, jako je zdravotnictví a školství, a avizoval boj proti korupci. Přislíbil reformy napravující vztahy s Bruselem, který kvůli pochybnostem o korupci a o fungování právního státu zadržuje vyplacení zhruba 18 miliard eur (přes 438 miliard Kč) z unijních fondů Budapešti. Nový premiér chce také reformovat veřejnoprávní média, aby se obnovila jejich nezávislost.
Pětačtyřicetiletý právník Magyar, jenž sám sebe označuje za „kritického proevropského a konzervativního liberála“, býval Orbánovým spojencem, ale s jeho stranou Fidesz se rozešel v roce 2024 po skandálu kvůli udělení milosti člověku zapletenému do kauzy zneužívání dětí.