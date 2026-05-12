Maďarsko sestavilo novou vládu. Vznik kabinetu završily sliby ministrů

Autor: ,
  18:26
Ministři nové středopravé maďarské vlády v úterý složili v parlamentu sliby, čímž završili vytvoření kabinetu premiéra Pétera Magyara. Stalo se tak poté, co jmenování členů vlády schválili zákonodárci, uvedla agentura Reuters.

Předsedkyně parlamentu Ágnes Forsthofferová podle agentury MTI na zasedání prohlásila, že nová maďarská vláda vznikla v souladu s ústavou. Premiér Magyar oznámil, že udělil čtyřem klíčovým ministrům právo veta na vládní rozhodnutí, protože v čele resortů zdravotnictví, spravedlnosti, školství a financí čelí nejtěžším úkolům v nadcházejícím období.

Poslanci zpívají národní hymnu během plenárního zasedání nového Národního shromáždění po slavnostním jmenování vlády v Budapešti v Maďarsku. (12. května 2026)
Maďarský premiér Péter Magyar se v budapešťském parlamentu účastní slavnostního složení přísahy šestnáctičlenné vlády během plenárního zasedání nového Národního shromáždění. (12. května 2026)
Maďarský premiér Péter Magyar hovoří během plenárního zasedání nového Národního shromáždění před slavnostním složením přísahy šestnáctičlenné vlády v parlamentu v Budapešti v Maďarsku. (12. května 2026)
Poslanci naslouchají projevu maďarského premiéra Petera Magyara během plenárního zasedání nového Národního shromáždění po slavnostním jmenování vlády v Budapešti v Maďarsku. (12. května 2026)
105 fotografií

Nová vláda slibuje obnovit právní stát a instituce a profesionální obrat v téměř všech klíčových oblastech – od soudnictví a hospodářské politiky přes zdravotnictví, vzdělávání a obranu státu až po ochranu životního prostředí, napsal server 24.hu.

Magyarova strana Tisza vyhrála dubnové parlamentní volby, ve kterých si zajistila ústavní většinu v novém parlamentu. Ukončila tak po 16 letech nepřetržité vládnutí premiéra Viktora Orbána a jeho strany Fidesz, která ve volbách utrpěla drtivou porážku. Orbán se vzdal poslaneckého mandátu. V sobotu poslanci zvolili novým premiérem Magyara, který slíbil změnu režimu a prošetření korupce.

Maďarsko čelí vážným výzvám, včetně stagnující ekonomiky a upadajících veřejných služeb, které podle analytiků vyžadují dlouhodobou strukturální reorganizaci, napsala dříve agentura AFP.

Magyar už dříve navrhl zlepšit veřejné služby, jako je zdravotnictví a školství, a avizoval boj proti korupci. Přislíbil reformy napravující vztahy s Bruselem, který kvůli pochybnostem o korupci a o fungování právního státu zadržuje vyplacení zhruba 18 miliard eur (přes 438 miliard Kč) z unijních fondů Budapešti. Nový premiér chce také reformovat veřejnoprávní média, aby se obnovila jejich nezávislost.

Pětačtyřicetiletý právník Magyar, jenž sám sebe označuje za „kritického proevropského a konzervativního liberála“, býval Orbánovým spojencem, ale s jeho stranou Fidesz se rozešel v roce 2024 po skandálu kvůli udělení milosti člověku zapletenému do kauzy zneužívání dětí.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.