Jaderná elektrárna Paks nyní funguje zhruba na polovinu svého výkonu. „Úplné odstavené elektrárny Paks by mohlo nastat nejdříve dnes, ale pravděpodobněji v pátek,“ uvedl Magyar. Provozovatel elektrárny ve čtvrtek uvedl, že její odstavení bude nevyhnutelné nejpozději do 72 hodin.
Podle premiéra to bude poprvé za 42 let provozu elektrárny, co budou současně odstaveny všechny její bloky. Správce elektrické sítě MAVIR bude podle premiéra kontaktovat velké firemní spotřebitele, například chemičky, automobilky či cementárny, se žádostí o snížení odběrů.
Maďarský premiér tak vyzval velké odběratele elektřiny, například automobilky, aby od 17:00 do 22:00 dobrovolně omezili spotřebu. Podle Magyara se v těchto hodinách očekává nárůst spotřeby, a to až o 20 procent. Šetřit elektřinou by měly i domácnosti. Premiér už dříve uvedl, že by vláda mohla připravit plán, aby donutila velké spotřebitele omezit odběr vody a elektřiny.
Ministr hospodářství a energetiky István Kapitány dnes podle maďarské tiskové agentury MTI vyzval občany, aby činnosti spojené s vysokým odběrem elektřiny, například dobíjení elektromobilů či provoz klimatizací, odložili na hodiny mimo očekávanou špičku spotřeby. Budapešťská radnice již oznámila, že nechá vypnout část dekorativního osvětlení budov.
Paks, kde elektřinu vyrábějí čtyři reaktory, už při červnové vlně veder snižoval výkon kvůli vysoké teplotě vody v Dunaji. Jeho hladina od té doby klesla na rekordní minima, což narušilo i říční plavbu po řece.
Podobné problémy jako v Maďarsku zaznamenaly i další jaderné elektrárny, které používají pro chlazení vodu z řek, například ve Švýcarsku, Francii či Rumunsku. Tam provozovatel elektrárny Cernavoda revidoval svůj středeční plán odstavit oba bloky elektrárny. Podle čtvrtečního sdělení firmy Nuclearelectrica zůstane jeden blok zatím v provozu.