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V Maďarsku zadrželi Orbánova bratra, je podezřelý z pašování lidí

Autor: ,
  13:24
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Bývalý maďarský premiér Viktor Orbán hovoří před sídle své strany Fidesz (22. července 2026) | foto: Reuters

Maďarské úřady zadržely bratra někdejšího premiéra Viktora Orbána Árona, a to kvůli podezření z pašování lidí. Expremiér Orbán, který je lídrem nyní opoziční strany Fidesz, prohlásil, že skutečným cílem této operace je on sám.

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