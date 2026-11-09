V Maďarsku zadrželi Orbánova bratra, je podezřelý z pašování lidí

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Bývalý maďarský premiér Viktor Orbán hovoří před sídle své strany Fidesz (22. července 2026)
| foto: Reuters
Připravujeme podrobnosti.
Viktor Orbán has confirmed that the investigating authorities have taken his younger brother, Áron Orbán, into custody.The former prime minister, as usual, immediately started pointing the finger at others and, like the 'brave' street fighter he claims to be, instantly cast https://t.co/wy5uE1ItrI https://t.co/CoSdS1EBX4
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