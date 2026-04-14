Magyar závodí s časem, chce velkou dohodu s Bruselem. Kreml zatím uspokojil

Autor: ,
  15:14aktualizováno  15:14
Nový maďarský lídr Péter Magyar povede závod s časem, aby získal přístup ke zmrazeným miliardám eur z fondů Evropské unie, zároveň však musí splnit řadu požadavků. Po drtivém vítězství svého hnutí Tisza v nedělních volbách ví přesně, co od Bruselu chce, a ten stejně tak ví, co očekává od Budapešti, píše portál Politico. Nadcházející proces nazývá „velkou dohodou“. Kreml mezitím vítá Magyarovu ochotu k pragmatickému dialogu.
Péter Magyar hovoří s novináři v Budapešti poté, co porazil stranu premiéra...

Péter Magyar hovoří s novináři v Budapešti poté, co porazil stranu premiéra Viktora Orbána v parlamentních volbách. (13. dubna 2026) | foto: Denes ErdosČTK

Péter Magyar hovoří s novináři v Budapešti poté, co porazil stranu premiéra...
Péter Magyar, vůdce maďarské opoziční strany Tisza, mává v Budapešti státní...
Lidé v Budapešti se radují po oznámení výsledků parlamentních voleb. (12. dubna...
Péter Magyar hovoří s novináři v Budapešti poté, co porazil stranu premiéra...
31 fotografií

Ačkoliv Magyar s nejvyšší pravděpodobností nestane v čele vlády dříve než 5. května, už nyní kontaktuje předsedkyni Evropské komise Ursulu von der Leyenovou ve snaze obnovit vztahy mezi Budapeští a EU, otřesené po šestnácti letech poloautoritářské vlády Viktora Orbána.

Podle Politica už v pondělí večer opět telefonicky hovořil se šéfkou unijní exekutivy a zavázal se k přijetí nezbytných reforem, zavedení protikorupčních opatření, zajištění nezávislosti soudů a ochraně médií a akademických svobod.

Sama von der Leyenová po úterním telefonátu s Magyarem uvedla, že Maďarsko potřebuje urychleně pracovat na reformách, které jsou potřeba k uvolnění zmrazených unijních fondů. Maďarsko se podle ní po volbách vrátilo do samého srdce Evropy, kam vždy patřilo. Oba politici spolu prý diskutovali o bezprostředních prioritách.

„Je třeba urychleně pracovat na obnově, opětovném sladění a reformách,“ napsala von der Leyenová na síti X. „Obnovit právní stát. Znovu se sladit s našimi společnými evropskými hodnotami. A reformovat, aby se uvolnily příležitosti, které nabízejí evropské investice,“ dodala.

Už předtím se o možném restartu vztahů s Budapeští vyjádřila optimisticky. „Samozřejmě začneme s (novou maďarskou) vládou spolupracovat co nejdříve (...), abychom učinili rychlý a dávno potřebný pokrok ve prospěch maďarského lidu,“ řekla v pondělí šéfka Komise.

Pro novou maďarskou vládu bude hlavní prioritou odblokování zhruba 18 miliard eur, které Brusel zmrazil kvůli rozkladu právního státu a omezování svobody médií v Maďarsku za Orbánovy vlády. Magyar také bude chtít získat přístup k evropským půjčkám na obranu v objemu zhruba 16 miliard eur a docílit zrušení pokuty jeden milion eur denně, uložené Maďarsku za odmítání migračních dohod, připomíná Politico.

Zároveň poznamenává, že Brusel však tyto sumy jen tak neodevzdá někomu, o kom zatím nic neví, a Magyar bude muset prokázat, že to s demontáží Orbánova autoritářského státu myslí vážně. Pro Brusel je klíčové, aby Maďarsko přestalo vetovat životně důležitou unijní půjčku 90 miliard eur Kyjevu a podpořilo nový balíček sankcí EU proti Rusku. Evropská komise rovněž chce, aby Maďarsko přestalo bránit zahájení formálních přístupových jednání s Ukrajinou.

Naštěstí pro obě strany se zdá, že všichni jsou ochotni konat rychle, soudí Politico. Magyarovi totiž běží čas, a pokud do srpna nutné reformy v oblasti právního státu neprovede, přijde Maďarsko o významnou část peněz z fondů EU.

Podstatné podle Politica je, že první cesta nového premiéra povede do Polska, které o rozmrazování fondů EU ví své. Magyar se setká s premiérem Donaldem Tuskem, který „bude připraven mu pomoci, vysvětlí všechno do detailu a podělí se o své zkušenosti“, řekl polský europoslanec Andrzej Halicki z Evropské lidové strany (EPP), jejíž součástí je Tuskova Občanská koalice.

Po Tuskově vítězství ve volbách v roce 2023 uvolnila Evropská komise v únoru následujícího roku 100 miliard eur, rovněž blokovaných kvůli nedodržování zásad právního státu předchozí vládou, jakmile nový premiér předložil plán soudní reformy a podnikl další kroky k obnovení důvěry. V případě Polska však nakonec slíbené reformy zablokoval prezident Karol Nawrocki, a mnozí si tak stěžovali, že se Varšava dostala ke zmrazeným penězům jen na základě slibů.

Hořká zkušenost z Varšavy vede Evropskou komisi k opatrnosti a nyní si bude chtít být jistá skutečným zavedením reforem. Podle portálu je tudíž pravděpodobné, že Maďarsko o část výplat zmrazených peněz zpočátku přijde. Nicméně ústavní většina hnutí Tisza v novém maďarském parlamentu znamená, že Magyar by měl být schopen pracovat rychle.

A pokud prezident Tamás Sulyok vyslyší jeho výzvu, aby odstoupil, jakmile jej pověří sestavením vlády, nemusel by budoucí premiér čelit ani vzdorné hlavě státu a mohl by prosazovat reformy snadno a dle libosti.

„Může všechno, nemá na co se vymlouvat,“ řekla pro Politico nizozemská europoslankyně Tineke Striková, pověřená dohledem nad dodržováním zásad právního státu v Maďarsku. „Přesně ví, co je třeba udělat. Komise má samozřejmě svá kritéria a podle mě by měl předložit plán: udělám to tak a tak a v takovém časovém horizontu,“ dodala.

Kreml těší Magyarův pragmatismus

Kreml s uspokojením vnímá připravenost Magyara k pragmatickému dialogu s Moskvou. V úterý se tak vyjádřil mluvčí ruského vládce Vladimira Putina Dmitrij Peskov. „S uspokojením můžeme konstatovat, jak tomu rozumíme, připravenost vést pragmatický dialog. V tomto případě je tato připravenost vzájemná. Dále se budeme řídit konkrétními kroky nové maďarské vlády,“ odpověděl Peskov na dotaz, jak v Kremlu přijali první Magyarova vyjádření po vyhraných volbách.

Magyar v pondělí na tiskové konferenci označil Rusko za bezpečnostní riziko, ale zároveň řekl, že bude chtít s Moskvou pragmatické vztahy. Ukrajina je podle něj v současné válce s Ruskem obětí. Přivítal také pondělní reakci Moskvy na výsledky maďarských parlamentních voleb. Peskov v pondělí řekl, že Moskva respektuje volbu Maďarů a počítá s pokračováním pragmatických kontaktů mezi oběma zeměmi.

Končící premiér Orbán udržuje navzdory ruské invazi na Ukrajinu vřelé vztahy s Moskvou a Maďarsko je závislé na dodávkách ropy a plynu z Ruska. S Kyjevem má naopak napjaté vztahy. Orbán byl pro Moskvu užitečný, protože se často vyjadřoval proti sankcím Evropské unie vůči Rusku kvůli válce proti Ukrajině, postavil se proti snaze Kyjeva o vstup do EU a zablokoval unijní půjčku Ukrajině ve výši 90 miliard eur.

Magyar kombinuje proevropskou rétoriku s vyjádřeními, že bude muset vést rozhovory s Putinem a nadále kupovat ruskou ropu a plyn. K Ukrajině v pondělí řekl, že půjčku pro ni už schválila EU na svém prosincovém summitu, a proto nevidí důvod, proč tuto otázku znovu otevírat. Zároveň se postavil proti urychlenému přijetí Ukrajiny do Evropské unie.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nepřehlédněte

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.