„Lepší pozdě než nikdy.“ Maďarsko zveřejnilo spisy komunistické tajné policie

Maďarský premiér Péter Magyar ve středu během živého přenosu ze sklepení Historického archivu státní bezpečnosti (ABTL) řekl, že zpřístupněním složek vláda napravuje selhání z uplynulých desetiletí.
Prohlížel si dokumenty, které tam jsou uložené. „Bez odkrytí minulosti státních bezpečnostních služeb nelze budovat demokratické, fungující a svobodné Maďarsko,“ řekl také Magyar.
Premiér připomněl, že v desetiletích po pádu socialistické diktatury mnoho středoevropských zemí zveřejnilo záznamy o náboru informátorů a jména těch, kteří pomáhali udržet režim při životě. Maďarsko to však neudělalo. „Elita, která svrhla (komunistický) režim, veřejnost zklamala...,“ uvedl Magyar.
Největší odpovědnost za to podle něj nesou vlády jeho předchůdce ve funkci Viktora Orbána, který byl u moci od roku 2010 až do voleb z letošního dubna. Dodal, že poslanci Orbánova Fideszu a jejich spojenci za tu dobu návrhy na odtajnění dokumentů pětadvacetkrát odmítli.
Maďarský parlament, v němž má ústavní většinu Magyarova strana Tisza, v září přijal zákon, který zpřístupnění složek umožnil.
Ředitel ABTL Gergő Bendegúz Cseh ve středu v rozhlasové stanici Kossuth Rádió řekl, že veřejnost se k dokumentům dostane na internetové adrese nyitottaktak.hu, kde se pro vyhledávání není nutné nijak registrovat. Upozornil, že pouhý výskyt jména nějakého člověka v dokumentech neznamená, že nutně spolupracoval s komunistickou tajnou policií.
Může to znamenat, že se nějakým způsobem s tajnou policií dostal do styku. Záznamy se podle něho mohou například týkat toho, že pokus o naverbování daného člověka nevyšel nebo že daný člověk odmítl spolupracovat už v počáteční fázi.
Další část složek bude zpřístupněna příští rok v únoru. „Lepší pozdě než nikdy. Oproti dřívějšku získáváme přístup k mnohem většímu množství informací o tom, koho úřady najímaly a jak v minulosti fungoval bezpečnostní aparát,“ řekl historik László Eörsi z nadace Institut 1956, která zkoumá nejnovější maďarské dějiny.