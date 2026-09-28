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Maďarský premiér přišel o imunitu. Po obvinění z krádeže mobilu

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  12:22aktualizováno  12:22
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Maďarský premiér Péter Magyar (28. září 2026)

Maďarský premiér Péter Magyar (28. září 2026) | foto: AP

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Maďarský parlament v pondělí zbavil poslanecké imunity premiéra Pétera Magyara, který je vyšetřován kvůli údajné krádeži mobilu. Premiér poslance vyzval, aby jej vydali a on tak mohl očistit své jméno. Kromě něj o imunitu přišli další dva zákonodárci, a to bývalí ministři z někdejší vlády Viktora Orbána. Ti jsou mimo jiné podezřelí z korupce.

Prokuratura vyšetřuje premiéra pro podezření z krádeže kvůli tomu, že údajně v roce 2024 během potyčky v nočním klubu vytrhl mobilní telefon jednomu muži, jenž ho natáčel, a přístroj hodil do Dunaje. Magyar popřel, že by se jeho jednání rovnalo krádeži, a označil tento případ za politicky motivovaný.

Kritizoval také prokuraturu za to, že požádala o zbavení jeho imunity ve stejnou dobu jako v případě dvou exministrů z Orbánovy éry, které vyšetřovatelé podezírají ze zneužití veřejných prostředků a přijímání úplatků v řádech miliard forintů.

Parlament v pondělí odhlasoval zbavení imunity někdejšího ministra kultury Balázse Hankóa a bývalého ministra pro rozvoj Miklóse Sesztáka. Prvně jmenovaný je podle vyšetřovatelů podezřelý ze zneužití peněz z národního kulturního fondu, včetně jejich použití na předvolební kampaň pro Orbánovu stranu Fidesz, druhý exministr údajně přijímal úplatky mimo jiné v souvislosti se stavebními projekty a nákupem autobusů.

Jde o první případy vyšetřování korupce týkající se vysoce postavených vládních činitelů z doby Orbánova vládnutí, napsala agentura AFP. Oba exministři podle ní vinu popřeli. Poslanci z nyní opoziční strany Fidesz a spojeneckého uskupení křesťanské demokracie (KDNP) pondělní hlasování o zbavení imunity politiků bojkotovali.

Magyarova strana Tisza drtivě zvítězila v dubnových parlamentních volbách a ukončila Orbánovu šestnáctiletou vládu. Magyar, který sám byl do předloňska členem Fideszu, už avizoval, že skoncuje se zakořeněným korupčním systémem. Slíbil také obnovit demokratické standardy. Země byla za Orbánovy vlády v častém konfliktu s Evropskou unií kvůli problémům s právním státem, korupci a právům menšin. Orbán obvinění z korupce odmítá.

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