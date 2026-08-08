Magyarova strana nominovala na prezidenta bývalého šéfa nejvyššího soudu

Autor: ,
  14:28
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
Maďarský právník a bývalý předseda Nejvyššího soudu András Baka (8. února 2022)

Maďarský právník a bývalý předseda Nejvyššího soudu András Baka (8. února 2022) | foto: Peter Kohalmi / AFP / AFP / ProfimediaProfimedia.cz

Slavnostní inaugurace nově zvoleného maďarského premiéra Pétera Magyara v...
Maďarský premiér Péter Magyar (13. července 2026)
Maďarský premiér Péter Magyar a prezident Tamás Sulyok (12. května 2026)
Maďarský parlament schválil ústavní dodatek, kterým zbavil funkce prezidenta...
52 fotografií
Maďarská vládní strana Tisza vybrala bývalého předsedu nejvyššího soudu Andráse Baku za svého kandidáta na prezidenta. Očekává se, že bude v úterý zvolen novou hlavou státu. Parlament, ve kterém má Tisza dvoutřetinovou většinu, musí zvolit nového prezidenta poté, co v červenci ústavní dodatek ukončil volební období Tamáse Sulyoka.

„Poslanecký klub strany Tisza právě uspořádal tajné hlasování o jednom ze svých nejdůležitějších rozhodnutí,“ uvedl premiér Péter Magyar o nominaci bývalého předsedy nejvyššího soudu z let 2009 až 2011 na hlavu státu.

Poslanci se podle premiéra shodli, že András Baka skýtá nejsilnější záruku obnovení instituce prezidenta republiky a jeho schopnosti sjednotit národ a kdykoliv sloužit jako protiváha parlamentní většině.

Zvolení nového prezidenta představuje symbolický krok ve snaze nového premiéra Pétera Magyara odstranit mocenské bašty bývalého premiéra Viktora Orbána, poznamenala agentura Reuters.

Magyar v pátek avizoval, že vedení strany v sobotu předloží poslaneckému klubu tři možné kandidáty na prezidenta. Parlament pak v úterý zvolí nového prezidenta.

Úřadující předsedkyně parlamentu Anikó Hallerová Nagyová ve čtvrtek řekla agentuře MTI, že jakmile maďarský parlament příští úterý zvolí hlavu státu, nový prezident promluví k národnímu shromáždění. Samotná volba má začít v úterý 9:40 a Hallerová Nagyová očekává, že nepotrvá déle než hodinu a půl.

Opoziční strana Fidesz expremiéra Viktora Orbána dala podle médií najevo, že se voleb neúčastní, protože pokládá odvolání předchozího prezidenta Tamáse Sulyoka červencovou změnou ústavy za nelegitimní.

Minulý měsíc Magyar na návrh 16 známých osobností nabídl funkci prezidentky známé šachistce Judit Polgárové. Ta ale odmítla.

Role maďarského prezidenta je převážně ceremoniální, ale hlava státu má pravomoc podepisovat zákony přijaté parlamentem, nebo je odesílat k ústavnímu soudu, aby je přezkoumal.

Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Duhový průvod dorazil na Štvanici, zastavil magistrálu. Bojte se Boha, kázali odpůrci

Podporovatelé a zástupci LGBT+ komunity prochází centrem Prahy. Nad davem vlají...

Úhel pohledu

U plagiátorů na barvě kůže nesejde. Polehčující okolností nesmí být ani v kauze z Cambridge

Profesor Jason Arday z Cambridgeské univerzity obviněný z plagiátorství. (8....

Magyarova strana nominovala na prezidenta bývalého šéfa nejvyššího soudu

Maďarský právník a bývalý předseda Nejvyššího soudu András Baka (8. února 2022)

Obrazem

Od cudných šatů po odvážné bikiny. Nahlédněte do historie plážové módy

Během letních veder je koupání téměř nezbytností. Většina žen dnes vyráží v...

Do Bulharska pronikl dron, explodoval kilometr od plynovodu

Bulharský premiér Rumen Radev vystupuje před summitem NATO v Ankaře. (8....

Trumpův právník prošel jako ministr spravedlnosti, hon na odpůrce může zesílit

Americký ministr spravedlnosti Todd Blanche vystupuje na tiskové konferenci ve...

Komentář

Čínský vzestup aneb Největší dluhový experiment v dějinách, který zatím neselhal

Si Ťin-pching je jako nejvýznamnější čínský politický představitel od roku 2012...

Ukrajinci udeřili na rafinerie, Rusové v Kyjevě zabili čtyři lidi včetně dítěte

Rozsáhlý ruský útok způsobil na předměstí Kyjeva minimálně dva požáry. Útoky...

Pobodání v Tanvaldu policie vyšetřuje jako pokus o vraždu dvou lidí

ilustrační snímek

Jihoameričané básní o Infantinovi: Jeho skvělou práci nelze ignorovat!

Gianni Infantino, prezident FIFA, se culí do kamery.

Porodnice roku 2026: Přidejte recenzi a hrajte o tisícové ceny. Hlasovat můžete až do listopadu
Porodnice roku 2026: Přidejte recenzi a hrajte o tisícové ceny. Hlasovat můžete až do listopadu

Chystáte se v příštích týdnech či měsících rodit, nebo už máte zkušenost z posledních let? Zapojte se do dalšího ročníku oblíbené Porodnice roku a...

Úhel pohledu

Jako Rádio Jerevan. Jak jsou prý Spojené státy skoro bez precizních raket

Americký prezident Donald Trump a ministr obrany Pete Hegseth (23. března 2026)

Stýplařka Berková zaběhla český juniorský rekord, na MSJ obsadila pátou příčku

Česká stýplařka Ema Berková.

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.