Maďarsko otevírá Rusům dveře. Ti tak kvůli Schengenu mohou do celé Evropy

Již několik dní mohou Rusové i Bělorusové vstupovat do Maďarska bez jakýchkoli bezpečnostních kontrol. Díky tomu pak mohou volně cestovat do dalších zemí EU, což představuje bezpečnostní riziko pro Evropu. Umožňuje jim to registrace hostujících pracovníků, kterou premiér Viktor Orbán v červenci se svou vládou zavedl.

V důsledku této změny panují velké obavy, že by se do EU mohli dostat i ruští špioni nebo že by Kreml mohl do EU záměrně propašovat Rusy, kteří by zde prováděli teroristické útoky, píše německý web RDN.

Sergej Lagodinskij, zahraničněpolitický expert EU, označuje kroky Maďarska za nebezpečné. „Podkopává evropský migrační systém a zároveň ze sebe dělá služebníka Kremlu,“ vyjádřil se k zahraniční politice premiéra Orbána.

„Povolení ke vstupu Rusům a Bělorusům bez bezpečnostních kontrol jsou udělována v době, kdy ruské úřady dělají vše pro oslabení Evropy prostřednictvím hybridních útoků,“ dodal Lagodinski.

Na jaře maďarská vláda oznámila, že očekává příchod přibližně 65 tisíc migrujících pracovníků. Po třech letech si mohou pracovníci přivést své rodiny a požádat o trvalý pobyt.

Diplomatická roztržka s Polskem

Nacionálně konzervativní maďarský ministerský předseda je všeobecně považován za člověka, který má ze všech lídrů Evropské unie nejvřelejší vztahy s Kremlem. Především Polská vláda Maďarsko za jeho postoj otevřeně kritizuje.

Dokazuje to spor, jenž začal o víkendu, kdy se premiér Orbán ostře pustil do Polska. „Poláci provádějí nejvíce svatouškovskou a nejvíce pokryteckou politiku v celé Evropě. Morálně nás poučují, kritizují nás za naše ekonomické vztahy s Ruskem, a přitom s Rusy obchodují a nepřímo nakupují ropu a staví na ní polskou ekonomiku,“ řekl Orbán

Jeho slova vyvolala odmítavou reakci náměstka polského ministra zahraničí Bartoszewského, který v neděli prohlásil, že Varšava s Ruskem neobchoduje. „Na rozdíl od premiéra Orbána, který je na okraji mezinárodního společenství – jak v Evropské unii, tak v NATO,“ uvedl polský diplomat.

Polsko bylo kdysi závislé na ruských energetických zdrojích, ale několik let pracuje na tom, aby se od ruské ropy a plynu odpoutalo, píše AP. Po ruské invazi na Ukrajinu v roce 2022 se Varšava rozhodla dovoz ruské ropy ukončit.