Dvanáct bodů spolupráce. Orbán napojil Maďarsko na Rusko ještě víc, než se vědělo

Maďarsko-ruské vazby jsou mnohem těsnější, než bylo dosud veřejně známo. Podle dokumentů, které získal portál Politico, spolu obě země na sklonku loňského roku uzavřely dvanáctibodový plán, který měl posílit vzájemnou spolupráci v oblastech od školství přes sport až po jaderné palivo. V neděli se v Maďarsku konají parlamentní volby, v nichž může strana Viktora Orbána přijít o moc.
Ruský prezident Vladimir Putin se účastní setkání s maďarským ministrem zahraničí Peterem Szijjártóem v Moskvě. (4. března 2026)

Zástupci obou zemí dosud nezveřejněný dvanáctibodový plán pro užší spolupráci podepsali poté, co se loni 9. prosince sešli na pravidelném jednání v Moskvě. Za Maďarsko se zúčastnil ministr zahraničí Péter Szijjártó a za Rusko ministr zdravotnictví Michail Muraško.

Podle jednoho z dokumentů se „zabývali aktuálními otázkami bilaterálního obchodu a hospodářské spolupráce, společnými aktivitami v energetickém sektoru, průmyslu, zdravotnictví, zemědělství, stavebnictví a dalších oblastech společného zájmu, jakož i v kulturní a humanitární sféře“. Zdůraznili také význam „rozvíjení dlouhodobých, vzájemně prospěšných vztahů mezi oběma zeměmi v oblastech společného zájmu“.

Mezi dohodnutými body byl podle dokumentů závazek „zvrátit negativní trend v bilaterálním obchodu“, který nastal v důsledku unijních protiruských sankcí. Budapešť také souhlasila s „prozkoumáním možností posílení výuky ruského jazyka v zemi prostřednictvím dovozu učitelů z Ruska“, s výměnnými programy pro postgraduální studenty či vzájemným uznáváním pracovních kvalifikací.

„Užší vztahy s Ruskem nesmí být v rozporu se závazky Maďarska vyplývajícími z jeho členství v Evropské unii,“ uvádí se v jednom z dokumentů. Zjištění nicméně těsně před nedělními parlamentními volbami ukazují, v jak úzkou spolupráci Budapešť s Moskvou doufaly, píše Politico.

Prosincový summit v ruské metropoli byl už šestnáctým zasedáním od roku 2005, kdy vznikla rusko-maďarská Mezivládní komise pro ekonomickou spolupráci (IGC). Scházet se nepřestala ani poté, co Rusko v roce 2022 zaútočilo na Ukrajinu, ostatně právě výpady vůči napadené zemi nyní provázejí Orbánovu předvolební kampaň.

Největšího konkurenta své strany Fidesz – stranu Tisza v čele s Péterem Magyarem – konstantně obviňuje, že chce Maďarsko vtáhnout do války. Magyar naopak Orbánovu příchylnost k Rusku označuje za zradu a Achillovu patu současné garnitury.

Maďarsko-ruský plán o spolupráci je za poslední dobu už několikátým důkazem toho, jak moc se Orbánovo Maďarsko orientuje na Kreml. Najevo například vyšlo, že se ministr Szijjártó nezdráhal ruské partnery informovat o utajených jednáních Evropské unie prakticky v přímém přenosu, což později hájil slovy, že běžně jedná i s dalšími zeměmi mimo EU a že je to podstatou diplomacie.

Orbán zase loni na podzim nabízel „pomoc jakýmkoliv způsobem“ přímo ruskému diktátorovi Vladimiru Putinovi. A nyní, kdy se Fideszu v předvolebních průzkumech příliš nedaří, se zase spekuluje o tom, že se Rusko snaží pomoct maďarskému premiérovi tak, aby volby nakonec vyhrál. Orbán o víkendu svolal bezpečnostní radu státu poté, co prezident Srbska Aleksandar Vučić prohlásil, že se u plynovodu vedoucího do Maďarska našly výbušniny.

Na zjištění portálu Politico už reagovala Evropská komise. „Náš názor na spolehlivost Ruska je zcela jasný – je to nespolehlivý partner. Prokázalo to v oblasti energetiky. Jelikož nemáme k dispozici konkrétní údaje, nebudeme se k tomu dále vyjadřovat,“ uvedla mluvčí EK Arianna Podestà.

Sám Szijjártó pouze řekl: „Maďarská bilaterální spolupráce se řídí národním zájmem, nikoliv tlakem, aby se přizpůsobila extrémně zaujatým liberálním mainstreamovým médiím. Pokračujte v té zaujaté práci!“

