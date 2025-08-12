Rusko vyhrálo válku a zbývá otázka, kdy to Západ uzná, prohlásil Orbán

„Teď o tom mluvíme, jako by šlo o otevřenou válečnou situaci, ale není tomu tak. Ukrajinci válku prohráli. Rusko tuto válku vyhrálo. Jedinou otázkou je, kdy a za jakých okolností Západ stojící za Ukrajinci přizná, že se tak stalo a co z toho všeho vyplyne,“ řekl Orbán v rozhovoru pro youtubový kanál Patriot.
Evropa podle maďarského premiéra, který čelí kritice za svůj příklon k ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi navzdory tři a půl roku trvající ruské invazi na Ukrajinu, propásla příležitost jednat s Putinem, když byl u moci americký prezident Joe Biden. A nyní jí hrozí, že o její budoucnosti bude rozhodnuto bez její účasti.
V pátek se v aljašském městě Anchorage setká Bidenův nástupce Donald Trump s Putinem, kteří budou jednat o situaci a válce na Ukrajině. V některých evropských zemích panují obavy, aby se obě hlavy státu spolu nedohodly a pak nepostavily Ukrajinu a Evropu před hotovou věc.
Prezidenti a šéfové vlád 26 evropských zemí v pondělí pozdě večer vydali společné prohlášení, v němž stojí, že Ukrajinci musí mít svobodu rozhodnout o své budoucnosti a že diplomatické vyjednávání lze vést pouze v kontextu příměří nebo omezení bojů.
Orbán se k prohlášení odmítl připojit proto, že stanovuje podmínky pro jednání, na které lídři sedmadvacítky ani nebyli pozváni. Jediný rozumný krok je podle něj svolat summit mezi EU a Ruskem.
Maďarsko odebírá většinu energie z Ruska a odmítá posílat zbraně na Ukrajinu. Orbán, který je u moci od roku 2010, se také důrazně staví proti členství Ukrajiny v EU, což by podle něj způsobilo chaos maďarským zemědělcům i celé ekonomice.