Rusko vyhrálo válku a zbývá otázka, kdy to Západ uzná, prohlásil Orbán

  20:12
Rusko vyhrálo válku na Ukrajině a zbývá otázka, kdy to Západ podporující Ukrajince uzná. V úterý to řekl maďarský premiér Viktor Orbán. Maďarsko se v pondělí odmítlo připojit k prohlášení představitelů 26 evropských zemí o tom, že Ukrajinci musí mít svobodu rozhodnout se o své budoucnosti.
„Teď o tom mluvíme, jako by šlo o otevřenou válečnou situaci, ale není tomu tak. Ukrajinci válku prohráli. Rusko tuto válku vyhrálo. Jedinou otázkou je, kdy a za jakých okolností Západ stojící za Ukrajinci přizná, že se tak stalo a co z toho všeho vyplyne,“ řekl Orbán v rozhovoru pro youtubový kanál Patriot.

Evropa podle maďarského premiéra, který čelí kritice za svůj příklon k ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi navzdory tři a půl roku trvající ruské invazi na Ukrajinu, propásla příležitost jednat s Putinem, když byl u moci americký prezident Joe Biden. A nyní jí hrozí, že o její budoucnosti bude rozhodnuto bez její účasti.

V pátek se v aljašském městě Anchorage setká Bidenův nástupce Donald Trump s Putinem, kteří budou jednat o situaci a válce na Ukrajině. V některých evropských zemích panují obavy, aby se obě hlavy státu spolu nedohodly a pak nepostavily Ukrajinu a Evropu před hotovou věc.

Prezidenti a šéfové vlád 26 evropských zemí v pondělí pozdě večer vydali společné prohlášení, v němž stojí, že Ukrajinci musí mít svobodu rozhodnout o své budoucnosti a že diplomatické vyjednávání lze vést pouze v kontextu příměří nebo omezení bojů.

Orbán se k prohlášení odmítl připojit proto, že stanovuje podmínky pro jednání, na které lídři sedmadvacítky ani nebyli pozváni. Jediný rozumný krok je podle něj svolat summit mezi EU a Ruskem.

Maďarsko odebírá většinu energie z Ruska a odmítá posílat zbraně na Ukrajinu. Orbán, který je u moci od roku 2010, se také důrazně staví proti členství Ukrajiny v EU, což by podle něj způsobilo chaos maďarským zemědělcům i celé ekonomice.

