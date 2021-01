Maďarsko uzavřelo jako první země EU kontrakt na nákup ruských vakcín proti covidu Sputnik V

Moskva Maďarsko jako první z členských zemí Evropské unie uzavřelo dohodu o nákupu ruské vakcíny Sputnik V proti covidu-19. Oznámil to v pátek podle agentury Reuters šéf maďarské diplomacie Péter Szijjártó po jednáních v Moskvě.

Uzavření kontraktu mezi Maďarskem a Ruským fondem přímých investic, který se na vývoj a marketingu vakcíny podílí, podle agentury TASS potvrdil i ruský ministr zdravotnictví Michail Muraško, se kterým Szijjártó v Moskvě jednal.



Szijjártó na facebooku odvysílal záběry z tiskové konference, na které uvedl, že ruské vakcíny dorazí ve třech etapách a že podrobnosti budou zveřejněny později.

Mělo by jít o „velké množství“ vakcín Sputnik V. Tuto očkovací látku ještě posuzují evropské zdravotnické úřady, poznamenala agentura AFP.

Pořízení ruských vakcín podle ministra umožní Budapešti uspíšit očkování, umožní zachránit lidské životy a také dovolí rychleji zrušit omezení proti nákaze, kterými trpí maďarská ekonomika.

Maďarsko nemůže zrušit omezení proti šíření nákazy, dokud nebude moci provést hromadné očkování proti covidu-19, uvedl dnes premiér Viktor Orbán. V pravidelném rozhlasovém pořadu zdůraznil, že Maďarsko potřebuje co nejvíce vakcín a potřebuje je získat co nejrychleji. Použití více vakcín podle premiéra vytvoří konkurenci a přiměje výrobce urychlit dodávky. O návratu k normálu bude podle šéfa vlády možné hovořit až poté, co budou mít očkování za sebou zdravotníci, senioři a další skupiny. Nyní je na tyto debaty příliš brzy.

Maďarské úřady zatím předběžně schválily očkovací látku od firmy AstraZeneca a také ruskou vakcínu Sputnik V, ohlásil ve čtvrtek Gergely Gulyás. Tento šéf Orbánova kabinetu vysvětloval, že maďarská vláda je nucena hledat vlastní zdroje vakcín pro hromadné očkování proti covidu-19, protože to podle Budapešti v Evropské unii dosud nezačalo vinou váhavosti Evropské komise. Gulyás kritizoval i Evropskou agenturu pro léčivé přípravky (EMA) za pomalé schvalování vakcíny AstraZeneca, kterou maďarské úřady předběžně schválily, aby očkování touto látkou mohlo začít okamžitě, jakmile to unijní úřady povolí.

Schválení vakcíny od AstraZeneca se očekává 29. ledna, uvedl dříve Reuters.

Maďarsko již v prosinci obdrželo několik tisíc dávek ruské vakcíny Sputnik V, jejíž použití ještě není v EU schváleno. Rusko až tuto středu požádalo o schválení vakcíny Sputnik V v EU.

Maďarsko začalo podobně jako další unijní státy koncem loňského roku očkovat nejprve zdravotníky vakcínou společností Pfizer-BioNTech, která má v EU registraci.

Rusko by mohlo začít už od února „zpočátku s nevelkými dodávkami“ vakcíny Sputnik V do Maďarska, řekl ve čtvrtek televizi Rossija 24 šéf Ruského fondu přímých investic Kirill Dmitrijev.