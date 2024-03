Vzbuřme se proti Bruselu, burcoval Orbán. Probouzejí se už i Češi, tvrdí

Před červnovými volbami do Evropského parlamentu se Orbán podle agentury AP snažil zmobilizovat své příznivce pod praporem pravicového populismu a burcoval je, aby mu pomohli „okupovat Brusel“, sídlo Evropské unie.

Evropské národy se podle Orbána bojí o svou svobodu vinou Bruselu. „Chtějí nás dotlačit k něčemu, k čemu se Maďaři nedokážou přimět, protože je to z duchovního hlediska zavrženíhodné a je to cizí maďarskému životu,“ uvedl.

„Chtějí na nás tlačit, abychom se zapojili do války, chtějí změnit výchovu našich dětí. Ale do války nevstoupíme, nesvolíme ke vpuštění migrantů do země a nedáme jim naše děti. Je to jednoduché jako facka, protože Maďarsko je svobodná a svrchovaná země a tak to i zůstane,“ prohlásil.

Orbán podle serveru Telex.hu hovořil i o tom, že se už probrali Slováci, Češi a Italové se probouzejí, Nizozemci už jsou na nohou a vzbouřili se i Američané: „To bude zlom. Na začátku roku jsme byli sami, na konci roku budeme mít ve světě většinu,“ prohlásil. To podle něj umožní otevřít „velkou éru západních národů“, ve které si každý bude moci najít svůj vlastní vzorec chování.

„Byli jsme oklamáni. Je čas na vzpouru“

„Brusel není první impérium, které upřelo svůj zrak na Maďarsko,“ řekl Orbán. „Pokud chceme zachovat svobodu a suverenitu Maďarska, nemáme jinou možnost, než že musíme okupovat Brusel,“ prohlásil necelé tři měsíce před volbami do EP, které by mohly ukázat posílení krajní pravice po celém kontinentu.

Orbán se také minulý týden setkal s bývalým americkým prezidentem Donaldem Trumpem, kterého otevřeně podpořil v nastávajícím klání o Bílý dům s Joem Bidenem.

„Nebudeme tolerovat, aby ničili rolníky, ničili střední třídu, aby z našich dětí udělali zadlužené otroky a navíc aby vedli celou Evropu do války,“ řekl maďarský premiér podle webu slovenského deníku Pravda.

Maďaři podle něj dostali válku místo míru a kritiku právního státu namísto bezpečí. „Byli jsme oklamáni. Je čas na vzpouru, abychom obnovili sebeúctu Evropanů,“ prohlásil.

Orbán odmítá poskytovat zbraně a munici Ukrajině, která už déle než dva roky čelí agresi Ruska, a nadále udržuje styky s Moskvou. EU má dlouhodobě výhrady vůči Orbánově vládě kvůli porušování zásad právního státu a demokracie.

Pozice Maďarska čelila v posledních měsících kritice partnerů a spojenců. Ve čtvrtek v projevu k 25. výročí členství Maďarska v NATO americký velvyslanec David Pressman zdůraznil obavy ohledně spolehlivosti Maďarska jako spojence ve vojenské alianci.

Orbánově vládě vytkl nezájem o konstruktivní dialog o řešení neshod s partnery. Kritizoval také, že Budapešť až donedávna bránila vstupu Švédska do NATO, a obvinil Orbána, že usiluje o nebezpečné vztahy s Ruskem a Čínou. Orbánova vláda podle velvyslance zachází se Spojenými státy jako s nepřítelem a přijímá rozhodnutí, která ji stále více izolují od přátel a spojenců, napsala AP.

AP dodala, že v Maďarsku panuje zvýšené politické napětí po únorové rezignaci prezidentky Katalin Novákové, Orbánovy spojenkyně, která musela odstoupit vzhledem k rozhořčení veřejnosti nad tím, že omilostnila odsouzeného komplice pachatele sexuálního zneužívání dětí ve státním sirotčinci. Skandál také vedl také k rezignaci bývalé ministryně spravedlnosti a vytvořil bezprecedentní politický tlak na Orbánovo dlouholeté vedení země.