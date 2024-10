Za kolik jste zradil zemi? křičel muž na Orbána. Ten řečnil o příměří Ukrajinců

„Za kolik jste zradil svou zemi, pane premiére?“ zakřičel na Orbána maďarský opoziční politik a aktivista Gyekiczki Márton. Brzy ho vyvedla ochranka, zatímco Orbán ani nehnul brvou. „Maďarština je přímý jazyk a naše komunikace bývá poměrně přímočará. Když jeden politik nazve druhého darebákem, v naší kultuře to znamená ‚nesouhlasím s tebou‘,“ poznamenal.

Orbán, který dlouhodobě vede s unijními institucemi spory na různých frontách a jehož země v tomto pololetí Evropské unii předsedá, je z lídrů sedmadvacítky nejhlasitějším odpůrcem vojenské pomoci Ukrajině. Maďarská vláda ji v Radě EU opakovaně blokuje a také často kritizuje protiruské sankce.

Před novináři ve Štrasburku maďarský premiér uvedl, že chce přesvědčit své unijní protějšky, aby změnili strategii. „Když nelze vyhrát na bojišti, musí přijít diplomacie,“ řekl Orbán v době pokračujícího ruského postupu na východě Ukrajiny. Názor, že Ukrajinci nemohou Rusko porazit, vyjádřil už před více než rokem.

Podle Orbána jsou Kyjev i Moskva připravené pokračovat v boji, protože lídři na obou stranách jsou přesvědčeni, že čas hraje v jejich prospěch. „Náš zájem je však příměří,“ řekl. Zda by se podle něj Ukrajina měla vzdát okupovaného území, nespecifikoval.

Orbán ve Štrasburku hovořil s novináři před svým středečním vystoupením na plenárním zasedání EP, kde oficiálně představí priority maďarského předsednictví, jež začalo 1. července a potrvá do konce roku.

Připomněl, že předsednictví jeho země v Radě EU je už druhé. I to první v roce 2011 se odehrálo v době, kdy už byl Orbán předsedou vlády. „Ve svém diáři už mám i třetí předsednictví,“ zažertoval Orbán. Zdůraznil, že už během prvního předsednictví se EU potýkala s řadou problémů, nyní však podle něj Evropa čelí krizím ještě větším.

Měli mě za blbce, řekl Orbán k migraci do EU

Kromě války na Ukrajině jmenoval energetickou krizi i konflikty mimo EU, které mají dopad na celý svět. „Evropa ztrácí konkurenceschopnost... čelí dosud největším výzvám,“ řekl Orbán. Zmínil v této souvislosti i nedávné vyjádření francouzského prezidenta Emmanuela Macrona, který během návštěvy Německa prohlásil, že EU je přeregulovaná a nedostatečně investuje, a varoval, že pokud do dvou až tří let Unie něco neudělá, „může umřít“.

Orbán podle svých slov věří v EU a její budoucnost a chce ji změnit, aby přežila. Receptem je podle něj mimo jiné zajištění konkurenceschopnosti evropského průmyslu a prosazování agrární politiky vstřícnější k zemědělcům. Klíčová je podle něj bezpečnost. V této souvislosti maďarský premiér zdůraznil ochranu vnějších hranic a zastavení ilegální migrace.

„Migrační krize od roku 2015 neskončila,“ připomněl Orbán rok, kdy EU zažila velkou migrační vlnu. „Tehdy říkali, že jsem blbec, ale nakonec se mnou souhlasí,“ řekl ohledně politiky takzvaných hotspotů (center pro vyřizování žádostí uprchlíků) zřizovaných mimo Unii. Dodal, že žádosti migrantů o azyl je třeba vyřizovat mimo ni a pouštět do EU jen migranty s povolením.

Migrační vlna přispívá i k šíření antisemitismu, násilí na ženách a homofobii, zopakoval Orbán svůj dlouhodobý postoj. Maďarský premiér rovněž znovu zdůraznil, že „Evropa není v Bruselu ani ve Štrasburku“, nýbrž mimo jiné v Římě, v Praze či v Budapešti. „Mé heslo je Hungary first, u vás je to Germany first, ale pak si musíme sednout a sladit naše zájmy. To má být unijní politika, a ne říkat mlčte,“ odpověděl německému novináři.

Další problém podle Orbána spočívá v tom, že EU vidí unijní instituce jako hlavní. „Když přijdou problémy, instituce nepomůžou, potřeba jsou silní, volení lídři,“ řekl také premiér. Na otázku jednoho novináře, co se stane v Bruselu, když vyhraje americké prezidentské volby Donald Trump, odpověděl, že on osobně otevře šampaňské. O unijním přístupu k transatlantické spolupráci za nové americké vlády se však podle Orbána bude diskutovat.